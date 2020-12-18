中国南方限电惹议 制裁澳国棍棒后座力打疼自己？

中国浙江、湖南、江西等省本周执行限电引发强烈民怨，民间多认为与中方暂停澳大利亚煤炭进口有关。但也有人认为，澳大利亚煤炭对中国需求影响有限。而官方更将原因导向“经济复苏”。据发改委并列出3项具体限电原因，一是工业生产快速恢复带动用电成长；二是遭遇极寒天气进一步增加用电负荷；三是湖南、江西等省“外受电能力”有限和机组故障增加电力保供困难。虽然发改委刻意强调，湖南、江西“煤炭运输距离较远、外受电能力有限”，据中央社说，但中国官方却未说明地处临海、煤炭运输不成问题的浙江，为何也会出现电力不足。

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据中央社今天报道称，中国南方限电惹怨，官方避谈澳煤反称经济复苏。

浙江、湖南、江西3省于13至15日先后以“节电倡议”、“有序用电”为名，执行被形容为“拉闸限电”的强制措施。其中，浙江省官方更宣布，即日起至31日，省属各单位办公区域要在气温低于摄氏3度时才能开暖气，且设定温度不得超过16度。此外，小商贩云集的浙江义乌，当地官方更对企业下达“开三停一”、“开二停二”甚至“开一停四”的强制限电措施，除严重影响企业经营，还导致义乌市区到了深夜就强制关闭路灯、红绿灯及店招用灯，入夜后一片漆黑。

该报道说，由于民怨沸腾，不少中国民众及部份媒体，将矛头指向中方为达“惩罚”目的而暂停进口澳洲煤炭。更有人以此嘲讽，中国此举才是自己常说的“拿起石头砸自己的脚”，这次则是“拿起煤炭砸自己的脚”。

其中有中国财经媒体认为，中国11月6日起暂停进口澳洲煤炭，导致发电用煤短缺。而澳洲动力煤（发电用煤）约占中国进口量高达57%，若停止进口澳洲煤炭，在替代品尚未补充下，很可能会造成部分地区短期用电供应不足。

据中央社说，但上述论调不久就遭到另一派以亲官方人士为主者的反对。其中有人认为，今年1至10月，中国已进口7049万吨的澳洲煤炭，即使11、12月喊停，这个数字也只比2019全年进口的澳洲煤炭少约2200万吨。这一说法认为，以中国2019全年煤炭消耗量计算，短少的2200万吨只占0.54%。再加上中国煤炭供发电及取暖者占70%，以此计算，影响更只有0.38%。况且，没有澳洲的煤炭，中国还可轻易找到其他国家作为煤炭来源国。这些说法中的另一个大宗观点，则是中国在肺炎疫情趋缓下“经济复苏”，企业生产量快速上升，导致用电量随之激增；再加上今年中国入冬以来暖化现象较不明显，气候恢复往年水准，供暖需求因而升高，造成用电、用煤量上升所致。

面对强大民怨，中国国家发改委17日晚间发表声明，首先声称受“经济持续稳定恢复”和“多地出现低温天气”等多重因素影响，12月以来全国用电需求快速增加。目前“这些地区居民生活用电未受影响，全国电力供应能力总体充足，能够保障用电平稳”。