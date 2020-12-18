中国太极拳成功晋列世界遗产

中国单独申报的“太极拳”项目，在申报了12年后，终于经联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第15届常会评审通过，列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。目前中国共有42个非物质文化遗产项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录（册），居世界第一。

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据中国时报今天报道称，中国太极拳以及中马合申的送王船申遗成功。该报道说，北京时间12月17日晚，中国单独申报的“太极拳”项目，经联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第15届常会评审通过，列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。此外，中国与马来西亚联合申报的“送王船--有关人与海洋可持续联系的仪式及相关实践”项目也同时通过。目前中国共有42个非物质文化遗产项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录（册），居世界第一。

该报道引据中国大陆央视新闻，本届委员会常会于2020年12月14日至19日于线上召开，共评审57个国家申报的50个非物质文化遗产项目。中国单独申报的“太极拳”项目已经申报了12年，终于在17日经委员会评审通过，列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。此外，中国与马来西亚联合申报的“送王船--有关人与海洋可持续联系的仪式及相关实践”项目也在此次评审中列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

据央视称，太极拳自17世纪中叶形成以来，世代传承，习练者遍布海内各地，并在海外有着广泛传播和传承。太极拳对于习练者的性别、年龄、体质、职业、民族没有限制，通过习练太极拳，人们在修身养性、强身健体的同时，也传承著中华民族的文化基因。据中国太极拳网说，自2008年至今，太极拳申遗已历经12年。太极拳申遗的曲折进程：2008年，太极拳第一次申遗失败。2009年，由于申报数量有限，中国选择了京剧和中医。针灸申报，太极拳申遗再次失败。2011年，太极拳未能入围。2013年，太极拳再次未能入围。2014年，太极拳的申报文本、视频没能在申报工作截止日期之前提交，第五次申遗宣告失败。2020年，太极拳第六次申遗成功。

据该报道，今年为扎实有效推进太极拳申遗宣传工作，由中国文旅部非遗司指导、河南省文旅厅与焦作市委市政府主办的太极拳传承发展大会之全球太极人聚焦陈家沟欢乐行，在焦作市陈家沟举办。