中国新冠疫苗引起的几大疑问

中国的新冠疫苗研发到底到了何种地步？ 安全性，有效性到底是多少，是不是可以到了安全接种的地步，在中国加速推进疫苗外交的时刻，在一个近年来连续发生过重大疫苗事故的国家，外界的质疑是正当的而且是有必要的。

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疫苗数量全球前列 但没有一个完成三期试验

官媒新华社16日报道的中国卫建委主任郑忠伟的讲话应该是关于中国新冠疫苗水平的一个权威表态，其中有几个令人玩味的细节。

他说：中国“目前已有五个新冠病毒疫苗进行三期临床试验，数量位于全球前列” ，的确，根据世卫组织早先公布的数据，全球进入第三期实验的疫苗有11个，无疑中国的“数量位于全球前列”。

他接下来说中国的“疫苗研发已经进入冲刺阶段，我们处于全球第一方阵，但不为第一而抢跑”，中国疫苗研发开始早，投入大，已进入最后阶段，属于全球第一方阵，这些都没有问题，但接下来说“不为第一而抢跑”就有问题，这句话似乎暗示别的国家在争抢第一，中国稳如泰山，情形并非这样。现在“抢了第一”的美国辉瑞和德国生物技术公司研发的辉瑞疫苗，他们公布了第三期实验的最后数据，向美国医药局提出了最完备的资料，安全性，有效性，副作用的危害，都有详尽的说明，辉瑞已被美国、英国批准上市，估计欧盟会在12月21号批准上市，现在等着批准的是美国的莫德纳新冠疫苗，有效率高达94.5%，周四通过美国独立协会检验，预计很快也会被美国医药公司批准上市，另外，牛津大学和阿斯利康联合开发的疫苗也有望年初批准上市。

中方为什么不提在中东两国上市的疫苗

其实中国国药集团的疫苗已被阿联酋和巴林两个中东国家批准通过，为什么郑忠伟不把这件事作为“抢第一”的成绩说出来呢？

郑忠伟解释中国五个疫苗的实验进程，他说，“相关方面正在继续科学严谨推进疫苗三期临床试验，严格按照法律法规和国际认可的技术标准做好审评审批工作，确保疫苗安全有效，经得起各方面检验，经得起历史检验。”

应该说，这段解释处处以科学标准为先决条件，这应该为中国疫苗为什么没有“抢第一”做了注脚，即，中国疫苗还处在第三期实验阶段，还在等着最后的结论。但是，中国国药疫苗在中东两个国家批准上市又是怎么回事？如果没有完成第三期实验，匆忙上市，难道不怕有草菅人命之嫌？为什么这两个国家能够批准上市，有人指阿联酋和巴林批准文件使用的数据都是国药集团自己提供的数据，而不是由独立机构提供。阿联酋认为数据很好，就批准了？

根据华盛顿邮报报道，阿联酋已开始注射中国新冠疫苗，但是有高血压的不能接种。这又引发质疑，高血压发病率本身比较高，高血压患者属于新冠高危人群，应优先接种疫苗，为什么排除在外呢？美国辉瑞与德国生物科技开发的疫苗实验时，就有九千多高血压患者参与了试验。

郑忠伟还谈到由于新冠疫情在中国得到有效控制，国内已不具备开展三期临床试验的条件，这就是为什么第三期实验主要在海外进行，“也面临着一些困难和挑战”，这句话可能部分道出了为什么中国迟迟未能公布第三期疫苗实验结果的原因，至少科兴集团在巴西试验的过程并不顺利，曾经被暂停，后来恢复试验，现在又被卫生监管部门指责标准不透明等等。

国产疫苗比辉瑞疫苗风险更小

郑忠伟的谈话比起官媒对中国疫苗的过分鼓吹显得平实和更接近真实，由于官媒的过分吹捧，过于逞强的心态，在中国人心中造成一种中国疫苗世界第一的感觉，而且，在远远没有完成疫苗实验步骤的前提下，中国在夏秋已对数十万人进行了接种，造成一种中国疫苗早就问世的错觉，但接种后果根本没有任何科学资料予以证实。

疫苗必须经过三期临床试验的结果来确定有效性、安全性，中国疫苗还没通过三期临床，但是胡锡进称，“如果让你接种新冠疫苗，有两个选择，价钱差不多，一个是中国国产疫苗，一个是美国辉瑞公司的疫苗，你会选择接种哪一个？”接着自问自答：“反正老胡会选择接种国产新冠疫苗，可不是爱国，我是真觉得国产新冠疫苗的风险会更小，更加可靠”。这里需要问老胡的是，国产疫苗还没通过三期临床试验，怎么会比已经通过实验的辉瑞风险更小，更加可靠呢？

复星集团购买辉瑞疫苗引发的疑问

近日传出复兴制药集团向国外购买疫苗一亿剂的消息也引起一些中国网民质疑，有的说，我们自己的疫苗还不够多吗，为什么出大价钱从国外进口？还有的网民怀疑，这些进口疫苗是为高干提供的吧，“别都说自己的疫苗好，用的时候，还是相信人家的好，就像有办法的人抢着购买国外奶粉一样”。

辉瑞疫苗是美国辉瑞公司与德国生物科技BioNTech合作研发的，但是中新社的报道称：“由复星医药与德国药厂BioNTech合作研发的疫苗……”，事实上复星医药根本没有参与研发，只是中国代理商而已。有关复星集团购买外国疫苗的说法和报道都语焉不详，说穿了，复星集团购买的疫苗就是美国辉瑞和德国生物科技研发的辉瑞疫苗，但是官媒有意不提这就是辉瑞疫苗，或者只是说复兴集团从合作方德国方面购进疫苗，造成一种复兴参与研发的错觉。

由于遮遮掩掩，才有北京日报这样混乱的报道：”上海复星医药股份有限公司正在江苏开展mRNA新冠核算疫苗BNT162B2的二期临床试验。预计在2021年，由复星医药深度参与国际合作研发的至少1亿剂这一疫苗，将有望供给国内公众接种，以应对仍在延续的新冠肺炎疫情“。

令人生疑的是，为什么不直接讲清楚复兴购买的疫苗就是辉瑞与德国生物技术研发的疫苗呢？为什么辉瑞疫苗已经完成三期试验，并已在美国、英国批准上市，复兴还要在中国进行二期试验呢？为什么要说复兴集团”深度参与国际合作研发“，但是辉瑞疫苗的研发从来都是在美国辉瑞和德国生物技术两家之间进行的，没有听说过有复兴的深度参与呢？

有人怀疑这是在为复兴制药把从德国进口的辉瑞疫苗贴牌“复兴疫苗“开路。