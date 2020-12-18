中国6省书记罕速换血易人

中共高层近期在短短不到半个月里，更换6省份“一把手”。11月下旬至12月初，吉林、湖南、贵州、云南、福建、海南的省委书记易人。今年中国各个省份中，共有27个地方大员职位发生更动。这也是2017年中共十九大以来，地方大员调动最密集的一年。

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据光华网今天引述消息报道，中国省级地方大员加速“换血”，6省委书记易人。消息说，应勇今年2月出任湖北省委书记。贵州省委书记谌贻琴是中国唯一的女省委书记。辽宁省委书记张国清是最年轻省级“一把手”。而除了福建省委书记由四川省原省长尹力跨省出任，其余五省的省委书记都由该省原省长顺位接任。

按照中国政坛惯例，绝大多数省份中，将跨越二十大门槛的地方大员，都会在明年底或2022年上半年到位，为2022年下半年的二十大做好准备。

该报道引据统计，近六成省份今年内调整了党委书记或政府主官，明年预计有至少7省的党委书记将出现调整，其中包括江苏、山东、河南等经济和人口大省。

黑龙江省原省长王文涛、甘肃省原省长唐仁健都在12月初进京，出任商务部和农村农业部党组书记，预计很快将出任这两个部委的“一把手”。王文涛的接班人目前尚未宣布，而唐仁建腾出的甘肃省省长职务，则由江苏省委原副书记任振鹤填补。任振鹤已在本月初被任命为甘肃省代省长。

根据《联合早报》统计，经过这一轮调整，今年中国各个省份中，共有27个地方大员职位发生更动。这也是2017年中共十九大以来，地方大员调动最密集的一年。

至此，除个别少数民族自治区的政府主官，中国各省份已无超龄服役大员。地方省份的政府“一把手”中，仅剩江西省省长易炼红和广东省省长马兴瑞两位1959年出生的官员，其余都是“60后”。

11月下旬至12月初，吉林、湖南、贵州、云南、福建、海南的省委书记易人。从今年地方大员的更换力度和换人方式看，明年到龄的地方大员，大概率会在满65岁后退居二线，不会超期服役太久。

今年更换的省级党委书记的10个省份中，大多数是因前一任书记到达65岁正部级退休年龄卸任，进行新老更替，但也有两个例外。2月下旬，上海市原市长应勇取代抗击冠病疫情不力的蒋超良，出任中共湖北省委书记。蒋超良也是今年唯一因工作不力被免职的省委书记。陕西省委原书记胡和平则调任文化和旅游部部长，陕西省原省长刘国中7月顺位接任书记一职。

据该报道称，另八名明年满65岁的地方“一把手”，分别是内蒙古自治区党委书记石泰峰、江苏省委书记娄勤俭、山东省委书记刘家义、河南省委书记王国生、湖南省委书记许达哲、广西自治区党委书记鹿心社、西藏自治区党委书记吴英杰、甘肃省委书记林铎。

该报道说，除了上个月以64岁年龄官升省委书记的许达哲或有变数，其余七人大概率会在明年卸任，届时将再掀一轮省部级人事联动调整。