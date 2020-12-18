中美军事高层会议告吹 北京有火气

美中军方原定14至16 日举行与海上军事安全线上高层会议，因中方爽约而喊停。中共海军发言人刘文胜声称，会议喊停是因美方在双方尚未就议题达成一致下，企图强压中方与会。不过中国官方说，中方仍愿继续就会议有关事项与美方保持沟通。据美军印太司令部司令戴维森（Phil Davidson）对此事件表示，这是“中国不遵守协议的另一个例子”。“未来在与中国谈协议时，这应可让所有国家当作警惕”。

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据中央社报道，美中军方原定14至16 日举行与海上军事安全线上高层会议，因中方爽约而喊停。中共海军发言人刘文胜今天声称，会议喊停是因美方在双方尚未就议题达成一致下，企图强压中方与会。刘文胜说，这一结果的责任“完全在美方”，但中方仍愿继续就会议有关事项与美方保持沟通。

针对此事，中国外交部发言人汪文斌曾先作简短回应，也将责任归咎于美方。随后，中共军方以海军发言人刘文胜的名义，作出正式回应。

据路透社消息说，中国军方原定参加14至16日举行的“海上军事安全磋商机制协定”（Military Maritime Consultative Agreement, MMCA）相关视讯会议，但却告爽约。

美军印太司令部司令戴维森（Phil Davidson）对此表示，这是“中国不遵守协议的另一个例子”。“未来在与中国谈协议时，这应可让所有国家当作警惕”。

刘文胜对此则声称，美方有关言论“完全是颠倒黑白、混淆视听”，会议未能如期举行的原因，是美方“没有遵守双方共识，责任完全在美方”。他说，根据中美两国国防部商定，中美双方将于今年内以视讯方式举行“中美海上军事安全磋商机制小组会议”及将军级年度会晤。11月18日，中方向美方提供了关于这次会议议题和安排的中方建议。

刘文胜宣称，美方执意强推单方面议题设想、任意压缩年度会晤时间、改变年度会晤性质，甚至在双方尚未就议题达成一致的情况下，企图强压中方参会。

据刘文胜表示，美方这些“不专业、不友好和不具建设性”的做法，体现了美方“一贯的霸凌作风，违反国际惯例，违反中美两国防务部门1998年签署的‘关于建立加强海上军事安全磋商机制的协定’中有关相互尊重和协商一致的原则”，损害中共海军与印太总部之间的信任。

刘文胜说，中方高度重视中美这一机制，愿继续就会议有关事项与美方保持沟通。希望美方确实尊重协定内容，“不要合则用、不合则弃，动辄指责他人，推卸自身责任”，真正与中方相向而行，尽早就有关问题与中方达成一致，推动会议顺利举行。

美中两国军方原定14至16日举行与海上军事安全有关的线上高层会议，因中方爽约而喊停。但中国外交部发言人汪文斌星期四说，会议未举行责任“完全在美方”，美方的指责站不住脚。

据中央社说，但汪文斌并没有提到这场线上会议停办的具体原因，也没有说明美方的责任何在，仅表示具体情况可询问中国国防部。

消息没有关于中美军事会议议题以及中美议题分歧所在细节内容。