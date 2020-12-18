中美竞斗太平洋岛国 聚焦海底光缆

路透社引述两位消息人士表示，美国向多个太平洋岛国发出警告称，一家中国公司低价竞标海底互联网光缆铺设项目可能带来安全威胁。这次投标参与的是太平洋区域的一个国际开发项目。海底电缆数据容量远大于卫星。鉴于其在国际通信中的核心作用，海底电缆已成为太平洋地区的敏感外交领域。

广告 继续浏览后续

据路透社报道称，美国警告太平洋岛国中企参与海底光缆有国安威胁。据这些直接了解情况的消息人士称，华为海洋网络有限公司与法国阿尔卡特海底网络公司(ASN)和日本电气(NEC)一道提交了标书，竞标这项由世界银行和亚洲开发银行(ADB)支持的7,260万美元的项目。该项目是为了改善瑙鲁、密克罗尼西亚联邦以及基里巴斯等岛国的通讯。

华为海洋网络有限公司最近从华为技术有限公司中剥离了出来，目前由另一家中国公司持有多数股权。法国阿尔卡特海底网络公司(ASN)则属于芬兰诺基亚公司。

上述消息人士称，此前美国已经就华为海洋参与该项目向密克罗尼西亚以及瑙鲁政府的开发机构发出警告。瑙鲁是台湾的盟友。

据密克罗尼西亚联邦政府声明，他们正在与该项目的双边合作伙伴进行谈判，“部分合作方已经同意满足要求，保证海缆不会造成或无法消除网络安全相关漏洞，进而危及地区安全。”瑙鲁政府的一名发言人表示正在对投标进行审查，利益相关方正在解决“技术和管理问题”以确保项目进展，但她没有详细说明。

消息人士称，参与该项目的第三个岛国基里巴斯最看好华为海洋的投标。该国去年与台湾断交。

美国国务院东亚及太平洋事务局未回应置评请求。

该报道称，在路透社周四发布关于华为海洋的警告报道后，中国外交部发言人汪文斌表示，美方有关说法完全是对中国企业的抹黑，是为自己无理打压中国高科技企业编造借口。中国从来没有也不会要求企业或个人通过安装“后门”等形式为中国政府采集或提供外国的数据、信息和情报。

基里巴斯政府未答复相关问题。

据路透社说，世行发言人表示，投标仍在继续，“目前无法提供对有关程序的具体评论”。亚行则将问题转给世行。