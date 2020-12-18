十七名议员致信佩洛西要求免除与中国女间谍有染的斯威威尔众议院情报委员会职务

17名共和党籍众议员致信众议院议长佩洛西，敦促她免除与中国女间谍方芳有染的斯威威尔众议院情报委员会成员的职务。

17名共和党籍众议员致信众议院议长佩洛西（NancyPelosi），敦促她免除与中国女间谍方芳（Christine Fang）有染的斯威威尔（EricSwalwell）众议院情报委员会成员的职务。

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据Axios网站报导，美国政坛的一些政要陷入中国女间谍方芳的美人计。加利福尼亚州选出的国会众议员斯威威尔与方芳保持长达数年的性关系。

17名议员在信中写道：“由于斯威威尔在众议院常设情报委员会的职位上，他与中国情报部门的密切互动，无论是否无意，都是不可接受的国家安全风险。”

签署这封信的议员包括众议院少数党党鞭斯卡利斯（Steve Scalise）以及班克斯（JimBanks），罗伊（Chip Roy），切尼（Liz Cheney）、戈萨尔（Paul Gosar）斯图尔特（Chris Stewart）等众议员。

众议员们在信中指称，斯威威尔向众议院情报委员会隐瞒了关于他的中国间谍活动信息，长达五年之久。

斯图尔特众议员对福克斯新闻（FoxNews）说，国会议员，特别是那些担任敏感职位的国会议员，都是中国间谍针对的目标。斯威威尔绝对需要回答问题，但他拒绝回答。他不能只是保持沉默，然后期望与我们一起继续坐在情报委员会中，研究非常敏感的信息。

方芳于2012至2015年期间，活跃于加利福尼亚政治圈，与众多政要建立了非比寻常的关系，当时方芳30岁左右。Axios报导说，斯威威尔是方芳的目标之一，方芳还与中西部至少两位未透露姓名的市长发生了恋爱关系。