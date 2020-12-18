去中国查病毒源头 世卫武汉行程尚未获批准

世界卫生组织专家团成员对外媒表示，世卫组织专家转预计赶在1月18日世卫组织执行委员会开会之前，动身前往中国大陆调查新冠起源。但是，至今还不知道能不能被中国大陆官方批准到武汉进行调查。

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据中国时报今天报道说，世卫专家订1月赴陆调查疫情起源，进入武汉行程尚未获批准。消息说，世卫专家一月赴陆调查疫情起源，专家希望进入武汉华南海鲜市场调查，但行程尚未获北京批准。

该报引述《德国之声》消息，世界卫生组织地区紧急事务主任欧乐沃库尔（Babatunde Olowokure）周四在新闻发布会上说，世卫仍持续与中国大陆保持联络，讨论国际专家小组与他们将拜访的地点等事宜。他说，“我们的理解是，现在这个时间点，中国欢迎国际小组与他们的拜访...以我们的观察，预计可以在一月初成行。”

本周三有一名外交官以及专家小组中的成员向《路透》证实此事，世卫组成的专家团大约有12到15人，预计前往检视中国大陆研究者搜集的样本，包括人体以及动物样本，着手开始初步研究。世卫专家小组中的一名丹麦籍成员费雪（Thea Fischer）说，小组在新年过后会马上动身前往中国大陆，包括抵达后两周的隔离期在内，预计在大陆停留6周。

据一名西方外交官员说，专家小组将在1月初动身，赶在世界卫生组织执行委员会1月18日之前必须行动，现在中国大陆和世卫组织都“面临巨大的压力”。

据德国之声报道说，西方国家曾对国际专家小组赴陆行程一再延期感到忧虑。西方国家外交官曾抱怨，没有在现场与专家医生或研究人员讨论，在调阅实验室样本等方面也缺乏透明度。不过有其他外交官认为，专家小组对其任务有“良好的基础”，但世界卫生组织必须“接受中国大陆的某些条件”才能顺利入境。

世卫曾于今年7月派遣数人到中国大陆，但仅在北京停留3周，未能前往武汉。武汉华南海鲜市场被视为疫情源头，但大陆多次否认并拒绝国际调查。中方曾多次指称病毒来自外国，包括外交部发言人赵立坚在推特指美军把病毒带到武汉，后来陆媒也把病毒来源归咎意大利和西班牙等国。

据世界动物卫生组织(OIE)的一名专家汉弥尔顿 （Keith Hamilton）也会参与调查。他在周二(12月15日)告诉路透社，一种与新冠病毒相似但是不完全相同的病毒曾在马蹄蝠身上被发现，暗示新冠病毒在感染人类以前，首先传播到动物或是中间宿主。他说: “进行动物监测十分困难，就像是大海捞针。”

据该报道说，世界卫生组织的动物疾病专家康彼德 （Peter Ben Embarek）上个月曾表示，考察团将尝试访问武汉的市场工作人员，了解他们当初如何感染新冠病毒。