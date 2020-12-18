因毛泽东曾写九天揽月句 中国将月球土壤送湖南存展

中国国家航天局称，17日凌晨1点59分，中国嫦娥五号无人月球探测器完成了采集月球土壤标本的任务在内蒙古成功着陆。距离11月24日从地球出发时隔24天的时间。中国政府计划用军用飞机将嫦娥五号从月球带回的2公斤土壤标本运送至北京中国科学院国家天文台研究室后开展分析工作。其中一部分月球土壤将被送往毛泽东的故乡湖南保管。

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据朝鲜日报今天报道称，为何将月球土壤送去毛泽东故乡。嫦娥五号成功完成任务既代表中国探月计划完成过半，也意味着缩小了与美俄在宇宙领域的技术差距。此前只有美俄完成的月球样本采集、在月球轨道上对接和重返地球，中国首次取得了成功，预示着中国的宇宙崛起正有条不紊地进行着。

嫦娥五号带回来的月壤标本在完成分析后将在北京国家博物馆等地进行展出。其中一部分将被送往毛泽东的故乡湖南保管。据中国观察者网报道称，嫦娥计划负责人吴伟仁曾引用毛泽东所写的诗《水调歌头·重上井冈山》中的诗句“可上九天揽月”称：“现在我们实现了‘九天揽月’，所以把月壤放到（毛泽东的故乡）湖南也是对毛主席的一种告慰。”

据该报道，这并不是中国第一次将宇宙开发与“毛泽东的梦想”联系在一起。5月，中国用于自主建造宇宙空间站的中国最大火箭“长征五号 B”发射成功后，中国官媒《中国日报》报道称：“1958年，毛泽东曾在中国共产党中央委员会上称，‘我们要放个两万公斤的卫星’，时隔62年这个梦想终于得以实现。”在中国历代领导人中，毛泽东被评价为宇宙开发意愿最强的一位。出于美国、前苏联可能来犯的担忧，他希望加入美苏的宇宙开发竞争中。但问题当时缺乏人力和资源。

该报道说，被毛泽东称为“第一贵宾”的钱学森成为了突破口。钱学森于1970年发射了中国的首颗人造卫星，也因此被誉为中国火箭之父。

朝鲜日报说，现在的中国比毛泽东时代更加富裕，每年在全世界进行30次左右的火箭发射，主导全球宇宙开发。尤其是嫦娥五号的成功更是让中国对宇宙开发充满了信心。17日，中国国家航天局在新闻发布会上表示：“今后还将带回火星（土壤）标本，执行木星探测任务。”中国国家主席习近平强调建设太空强国的梦想。当天，习近平在向研究团队发来的贺电中称：“中国航天向前迈出的一大步”，“希望为建设航天强国、实现中华民族伟大复兴再立新功。”