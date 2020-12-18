广建共产党支部 台湾提防渗透

中共党支部渗透外企，台塑、台达电也在其中。台湾陆委会说，目前没发现立即危害，后续会密切关注。但两岸条例规范台湾国人不可任中共党政军职或成员，呼吁注意相关规定。

广告 继续浏览后续

据中央社报道，共产党支部渗透台企，陆委会称密切关注。消息说，美媒调查指，中共党支部渗透外企，台塑、台达电也在其中。台湾陆委会副主委李丽珍17日表示，经了解后，没有发现立即危害，但后续会密切关注。

该报道引述美国“自由亚洲电台”调查一份中共党员外泄名单，中共在多家跨国企业于中国大陆的据点设有共党支部，其中包括台湾的台达电及台塑，另外还有汇丰银行、辉瑞药厂、波音公司等大企业。对此，台塑总管理处不予回应；台达电则表示与公司无关，公司不会也不能有任何参与。

台湾大陆委员会17日下午举行例行记者会，副主任委员李丽珍回应媒体相关提问时表示，中国大陆“公司法”的“上市公司治理准则”提到，赴陆投资企业须设置（中共）党组织，并为（中共）党的活动提供一些必要条件。因此不只台商，其他外商对此也有疑虑，因为会涉及该企业的自主权问题。

据李丽珍表示，相关规定经过了解后，目前没有发现立即危害，但针对日后会不会有其他问题，会密切关注。

该报道说，李丽珍并强调，两岸条例第33条有规定，国人不可担任中共党政军职务或成员。如果国人成为共产党员，就是与法令规定不符，这部分如有查到相关事证，将依法办理，呼吁国人注意相关规定，“小心不要触法”。