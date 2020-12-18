月球土壤研究初报？央视说不能种菜

嫦娥五号探测器17日携带“月球土壤”返回地球，大陆网友除自豪航天成就，更有不少人歪楼关心“月壤能不能种菜”，以致官媒《央视》特别发文辟疑。有趣的是，在得到失望答复后，执念甚深的大陆网友纷纷改口刷屏，直呼月球不行，那就“换个球去火星”，意外引发讨论。中国官方证实中国航天开发正在奔向火星。

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据东森新闻今天报道称，央视认证“月球土壤不能种菜”，陆网狂刷：换个球去火星！

据《央视》消息和微博转发讯息，针对嫦娥五号返回器成功着陆，带着“月球土特产”返回地球后，有中国网友提问：研究月壤都能干啥？能种菜吗？《央视》回复称，月壤不含任何有机养分，而且非常干燥，不能种菜。但央视也提到，尽管如此，长期的太阳风给月壤注入了大量氦-3，这是一种未来可能进行热核聚变发电的清洁能源，研究价值很高。

据该报道，听闻不能种菜的消息，大陆网友哀声一片，直呼这是“来自古老中国人的执念”，因此纷纷留言，表示“不能种菜，那我不去（月球）住了”，或提议“这球不能咱就换个球，去火星上搞几斤土回来研究研究”，造成热烈讨论。

甚至有人不到黄河心不死，留言说如果“可以发电，那有电了可以搞无土栽培吗？”、“袁隆平（杂交水稻育种专家）爷爷眼前一亮：就没有不能种水稻的地”、“我们可不可以再努力一下。”

该报道说，值得注意的是，对于“换个球去火星”的提议，也非空穴来风，在嫦娥五号返回地球后，中国国务院办公室17日召开记者会，航天局副局长吴艳华说，中国大陆首次火星探测任务“天问一号”正在“奔火”的征程；另小行星探测、火星取样返回、木星系探测等工程任务也将按计划陆续实施。