一批海外的香港人士星期四举行记者会宣布，将发起成立＂香港影子议会＂（Hong Kong Shadow Parliament）行动。该议会秘书处表示，即日起进行公众咨询计划，将透过网路问卷向全世界的香港人征集意见，希望未来能够建立包括投票选举代表等民主参与机制，让所有香港人能够藉此表达真正的诉求。

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据自由亚洲报道，海外港人宣布发起成立“香港影子议会”海外香港人宣布将成立＂香港影子议会＂消息说，英国驻香港总领事馆前职员郑文杰早在七月就透露，香港民运人士正在讨论筹备香港影子议会。17日，他以影子议会发起人与秘书处成员的身份主持记者会。

据郑文杰表示，随着香港公民的自由与政治权利快速腐蚀，香港迫切需要一个更具公信力的民主机制来反映民意。因此，香港影子议会的倡议是为了回应政治现况，给与香港人一个继续发声的替代方案。他强调，影子议会将是一个纳入海外与香港和中国境内港人的民间团体，并不意图模彷或建立任何政府职能，而是希望提供沟通平台与民主机制。

据秘书处指出，影子议会希望让港人能够投票选出代表，同时赋权海外港人，加强他们与本地港人的连结。此外，影子议会也将进行国际阵线的串联工作，为香港民主化进行倡议。

郑文杰说，＂我们会积极参与国际机构，虽然现在国际机构主要行动者还是以成员国为主，但在将来我们可以期待有更多的NGO扮演更重要的角色，尤其是香港，因为香港政府不再能全然地代表香港人。＂他说，影子议会已经在美国注册为合法团体，接下来也期望在英国注册。

郑文杰并说明，秘书处包含他在内，现阶段约有5名核心成员，是负责筹备影子议会的工作小组。未来第一届的影子议会经由选举产生后，将背负香港人的委任授权，承担讨论、决定影子议会运作方式细节的工作。而秘书处将成为常设秘书处，秉持公正而中立。

据该报道称，为了草拟影子议会的临时章程与选举方式，秘书处宣布透过官网向所有香港人进行公众咨询。秘书处成员杰森（Jason）表示，欢迎海内外香港人上网阅读公众咨询文件、并进行意见填答，主要问题包括投票与候选人资格，例如如何定义香港人？如何进行身份认证？以及应该采取何种选举制度，例如单一或多选区制？等等。

至于公众咨询后的程序与时间表，郑文杰说明，秘书处将汇整这些意见，交给由法律学者和政治科学者组成的学术委员会进行资料研究和整理、撰写研究报告，并依此制订影子议会的临时章程。此后，秘书处也将召开会议，与学者、律师、网路安全专家讨论如何建立确保香港人安全投票的选举机制，运用科技来帮助香港民主化。

记者会中，有媒体问及是否预期中共当局的反扑？郑文杰坦言，可以预见影子议会将遭到中国或香港当局的污名化。早在七月，他仅仅提及影子议会的模煳概念就被贴上“港独”的标签，并因此遭到指控违反国安法、被港府通缉。然而，这反倒显示了影子议会的概念是有效的，而中共对此可能感到担心害怕。

自由亚洲说，据郑文杰解释，影子议会将欢迎、涵纳所有的政治光谱，包括主张香港独立的声音，无论这样的声音是多数或少数。基于秘书处的立场，都是尝试去保护那些声音，而这正是在向全世界展示香港人捍卫民主的决心。郑文杰呼吁中国政府尊重香港人的民主机制。他强调，＂实际上，影子议会并不站在中国或香港当局利益的对立面，而是在要求他们满足人民的期望。如果你们无法满足，我们就会自己打造我们的民主。