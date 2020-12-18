港府高官今集体宣誓效忠基本法

在北京要求强化公务员宣誓效忠制度的背景下，香港所有决策官员今天集体宣誓效忠基本法和香港，此前已有26名层级较低的副局级官员作出同样宣誓。

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据中央社今天报道称，港府决策官员集体宣誓效忠香港拥护基本法。消息说，香港所有决策官员18日集体宣誓效忠基本法和香港，行政长官林郑月娥在场见证。宣誓仪式在政府总部举行，宣誓者包括各部门的常任秘书长、部门首长和位列首长级薪级表第6点或以上的公务员。

在仪式上，各人宣誓拥护基本法、效忠香港特别行行政区、尽忠职守和对特区政府负责。

据港府发言人说，今天的宣誓仪式意义重大，让各人以庄严的形式公开表达确认、接纳和承诺拥护基本法、效忠香港、对特区政府负责，展现政府高层官员团结落实“一国两制”、服务社会的决心，为其他公务员作良好的示范，增强社会对公务员团队的信心。

12位副局长和14位政治助理前天也集体宣誓拥护基本法和效忠香港特区。

据中央社说，港府官员的首长薪级表共分8级，最低的是第1级，最高的是第8级。

在长达一年的“反送中”运动中，有公务员参与游行示威，甚至发起支持“反送中”集会，这种情况显然触动了北京方面的神经，其后要求强化公务员及其他公职者宣誓拥护基本法和效忠香港的制度。除了决策官员及副局级官员等，政府也会陆续要求所有公务员作出类似宣誓。

公务员事务局局长聂德权曾公开说，如果公务员拒绝签署类似声明与宣誓，当局将会根据公务人员管理命令既有机制，要求对方离开公务员队伍。

据中央社说，按照基本法，过去只有行政长官、主要官员及立法会议员等需要宣誓拥护基本法，效忠香港特区，对一般公务员没有类似要求。