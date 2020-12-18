澳政府改组 反中鹰派任副防长

澳大利亚总理莫里森今天内阁改组。与中国紧张关系升高之际，莫里森任命新的贸易部长，并由高调批评中国、先前遭禁访北京的议员出任助理国防部长。

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据中央社今天引述路透社消息报道说，澳洲内阁改组，高调反中议员出任助理防长。路透社说，中澳双边关系持续恶化，在澳洲限制外来投资、立法阻止外国干预，并且禁止华为参与5G网络建设后，中国对澳洲采取诸多贸易报复措施。

莫里森今天内阁改组，原教育部长特汉（Dan Tehan）转任贸易部长。莫里森表示：“在一个公开、有规则的贸易体系中，特汉对澳洲偏远地区的特定利益有敏锐的认知。”原贸易部长伯明罕（Simon Birmingham）则在10月就已被宣布将转任财政部长。

此外，曾为澳洲空勤特种部队（SAS）成员、目前担任众议院情报委员会主席的自由党众议员海斯迪（Andrew Hastie），将出任助理国防部长。

据该报道，海斯迪领导一个由澳洲政治人物组成、名为“金钢狼”（Wolverine）的非正式组织，该组织的反共立场比莫里森政府更鲜明。由于强烈批判中国共产党，海斯迪在2019年11月遭中国拒绝前往访问。中国大使馆表示海斯迪应该“悔悟”，先前还曾谴责海斯迪的“中国威胁论”。海斯迪办公室拒绝对这项新的人事任命发表评论。