纽时前摄影记者杜斌传遭控“寻衅滋事”被带走

据香港媒体今天透露，美国“纽约时报”北京分社前摄影记者杜斌，日前因涉嫌“寻衅滋事”，被警方带走。今年48岁的杜斌曾任职“北京青年报”和“纽约时报”，也出版过有关中国上访者的摄影集。

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中央社引述香港官方媒体香港电台今天报导，纽时前摄影记者杜斌遭北京警方带走。该电台引述“晓波助澜会”网站消息说，住在北京的杜斌前天（16日）上午失联，他的妹妹当晚接到警方电话通知，已将杜斌关押在大兴拘留所。据消息，警方今年中已多次找杜斌去问话，要求他删除推特帐号的帖文，并打听他是否仍在写书。

据该报道，2011年，中国外交部拒绝为杜斌签发纽时工作许可证，他因此失业，之后继续制作纪录片。

海外华文媒体引述北京维权人士、杜斌的友人胡佳说，每年国际人权日（12月10日）期间都是中共当局的维稳敏感日，“自己也被管控在中国南方”。据胡佳表示，“寻衅滋事”这种罪名大量用于各种各样人权案件，“杜斌做过纪录片、写书、拍过大量的照片，都成为新帐老帐一块算的理由”。

中央社说，胡佳认为，杜斌的网上言论以及他出版的书籍往往都是有关中国社会某些敏感话题、历史中的敏感事件，“都是共产党不让去进行探讨和探究的。这些都令当局不快”。