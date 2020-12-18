美国制裁中企沪深股市明显跌 北京制裁澳煤引煤炭股大涨

美国定于周五今天将包括芯片制造商中芯国际在内的数十家中国公司加入贸易黑名单。消息导致沪综指数收跌0.29%报3,394.90点。沪深300指数收跌0.35%。

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据路透社今天报道称，中国股市收低，中美关系紧张新迹象带来压力。消息并说，中国股市周五回吐早盘涨幅收低，中美关系紧张新迹象带来压力。

路透社引述两名熟悉情况的消息人士说，美国定于周五将包括芯片制造商中芯国际在内的数十家中国公司加入贸易黑名单。

沪综指收跌0.29%报3,394.90点。沪深300指数收跌0.35%。深综指.SZSC收跌0.3% ，创业板指数收跌0.175%。

据该报道，煤矿股表现好于大盘，因中国一些城市报告电力缺口加大。上海大屯能源、大同煤业和恒源煤电均触及涨停板。

多地出现低温天气以及工业生产高速增长叠加导致中国电力需求超预期高速增长，近期湖南、江西、浙江等地出现“限电”。国家发改委周四表示，12月以来全国用电需求快速增长。新华社援引发改委指出，下一步将提高发电能力，优化运行方式，多渠道增加电煤供应，及时协调解决电煤运力。

路透社说，截至目前，沪综指今年上涨11.3% ，沪深300指数升22.1%，香港恒生国企指数下跌6.4%。沪综指本月则累计升0.09%。