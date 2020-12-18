美国制裁也提老虎与苍蝇 迫害法轮功的中国片警上榜

12月10日世界人权日当天，一名中国基层警察被列在美国政府制裁的名单中，引起了舆论的好奇和关注。美国之音引述一些分析人士认为，此举为遭中共打压的法轮功正了名，具有警示和分化效应，他们呼吁应有针对性地制裁中共高官。

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据美国之音今天报道称，美国制裁迫害法轮功的中国片警，打大老虎也打小苍蝇。美国国务院在世界人权日当天宣布对严重侵犯人权或贪腐的17名外国官员和直系亲属进行制裁，禁止他们进入美国，其中一人就是中国福建省厦门市公安局思明分局梧村派出所的警员黄元雄，新闻持续引发舆论反响。

据中国媒体介绍，黄元雄，1975年7月生，汉族，厦门大学法学学士，厦门市公安局思明分局梧村派出所第二警务队指导员。据美国国务院发表声明称，黄元雄在厦门地区参与拘押和审讯行使信仰自由权的法轮功学员，严重侵犯了人权，尤其是严重侵害他们的宗教自由，这项制裁适用于黄元雄的配偶。根据美国相关规定，他们将不得进入美国。声明还表示，对于中国政府系统的人权侵犯行为，世界不会袖手旁观。

福建居民岳先生对美国之音说：“我认为这样做是对的，因为问题涉及到反人类罪，起因是法轮功的信仰问题。美国政府肯定是有证据才这样干，这项制裁也是给法轮功的信仰正个名，”

独立时评人鲁难对美国之音说，中国警察内部虽然有各种条例、法律，但是从大量视频和日常生活中可以看到，他们在强拆、处理宗教问题、打压上访、镇压维权事件以及民众经济纠纷时，“往往采取非常恶劣的手法，无法无天，特别残暴，自觉和不自觉地把自己为虎作伥的行为当作正当的工作。”鲁难以2016年雷洋案为例指出，他的校友雷洋就是被北京昌平县的几位基层警察以“嫖娼”为由打死的。警察根本不承认错误，而是以各种理由掩盖真相。

雷洋事件中，北京市丰台区人民检察院以“犯罪情节轻微，能够认罪悔罪”为由，对五名涉案警务人员玩忽职守案作出不起诉决定。另外，2017年，美国政府依据《全球玛格尼茨基法案》制裁了北京市公安局朝阳分局局长高岩，他被认为与中国维权人士曹顺利女士的死亡事件有关。

独立时评人鲁难认为，制裁中国基层警察会起到一定震慑的作用，因为基层警察也有平常人的欲望和需求，例如希望到美国和国外存钱，出去旅游，他们的小孩到美国念书、工作、移民。况且中国警察很多人也是身不由己。

鲁难说，美国对中国基层警察的制裁，“会让作恶警察考虑将来会有一定的后果，你在作恶的时候，处理事情的时候可能将枪口提高一寸，能过就让人都能过得去，自己也能过得去。对于稍有良知的人，对生活抱有希望的人，这种制裁会起到分化作用，心理上还会有用。”

据美国之音说，与此同时，中国人权活动人士胡佳说，美国政府应该考录制裁的实际效果，作为中国的基层警察，他们在美国并不一定有什么财产和亲戚，或者海外联系。制裁这样的人“不疼不痒”，反倒会在某种程度上给他们增光，他们可能会因此受到提拔，升迁一片光明。胡佳说：“我以前跟美国的官员强调过，主要还是打大老虎，少弄小苍蝇。那些家族在美国有资产，家族有利益的，都是高级别的官员。而且最好有一些调查，说明这个人在美国的确有利益，这样做才好。”

美国国务院宣布对黄元雄制裁后，官媒人民日报旗下的环球时报发文，说这项制裁“把中国网民，还有中国各地的警察叔叔们都给逗坏了”，不过，美国政府可能不会料到，对黄警官的制裁极大提高了基层警员的士气。环球时报说，他们受到美国制裁后没有惧怕，反而受到很大鼓舞，表示要向黄警官学习。能够受到美国政府的制裁，说明这项基层工作何等重要、光荣、赋有正义感。

新浪网以“一个普通社区民警竟也上了美制裁名单，中国网友：向他学习”为题报道说，美制裁厦门一警察成了热搜词。

网民“竹青”说：“精确定位到我国最基层的一名干警，这是一种美式的‘拉清单’威胁，“极其不合时宜”，“只能起到和美国期望完全相反的效果”。

对于中国官媒和网民的上述言论，福建居民岳先生对美国之音说，热捧黄元雄是中共长期洗脑的结果。他说：“听上面的指示，需要赞扬时，那些不明真相的人就会如此跟进，使得被制裁的一方感到反而很光荣。”

美国之音说，另外，美国国务院在宣布制裁黄元雄等中国官员之前，还宣布了对中国全国人大常委会的14名副委员长的制裁，惩罚他们在剥夺香港立法会4位民主派议员资格的过程中所起的作用。

中国政府虽然没有对黄元雄这一个案做出回应，但是在12月10日人权日当天宣布对美国采取反制措施。