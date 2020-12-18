美国新制裁 中芯国际遭瞄首当其冲

美国定于周五将包括芯片制造商中芯国际在内的数十家中国公司加入贸易黑名单。据路透社说，特朗普政府常利用实体清单来打击中国重要行业，目前实体清单已涵盖超过275家中国企业及关联公司，包括华为及其150家关联机构、中兴通讯、海康威视。

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据路透社报道，美国将把中芯国际等数十家中国公司列入实体清单。该报道引述两名熟悉情况的消息人士昨天透露，美国定于周五将包括芯片制造商中芯国际在内的数十家中国公司加入贸易黑名单。这一举措此前尚未被报导，这被视为特朗普巩固其对华强硬政治遗产的最新动作。几周之后，民主党总统当选人拜登就将在1月20日就职。

该报道说，总体而言，预计美国将在所谓的实体名单中增加约80家公司和关联企业，几乎都是中国公司。

据消息人士称，预计美国商务部新增加的这些公司包括一些华盛顿所称与中国军方有联系的中国公司，包括一些帮助中国军方在南中国海建造人工岛并将其军事化的公司，以及一些参与侵犯人权行动的公司。

特朗普政府常利用实体清单来打击中国重要行业，目前实体清单已涵盖超过275家中国企业及关联公司，包括华为及其150家关联机构、中兴通讯、海康威视。美国国防部日前将中芯国际加入了据称与中国军方有关联公司的制裁黑名单中，这实际上禁止了美国投资人从明年稍晚购买该公司的股票。

路透社说，中芯国际一再表示与中国军方没有关联。中芯国际一旦被列入实体清单，将被迫向美国商务部申请特殊许可，才能从美国供应商获得关键商品，美国政府藉此限制中芯获得美国先进的芯片生产技术。

路透社引述消息人士表示，商务部预计将把众多中芯国际的关联公司加入这份实体清单。中芯国际是中国最大的芯片生产商，但相比于业内领军企业台积电，仍处于第二梯队。