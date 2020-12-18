美国海军称欲在太平洋强化肌肉应对中国

12月17日星期四，美国军方表示，希望其海军战舰能够从此“更加强化肌肉”，应对“那些违反国际法的相关方”，其中提到中国政府。

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法新社华盛顿站援引了一份海军战略相关新出炉文件，当中为美国海军，海防，舰队等设定了诸多目标，覆盖未来数年，五角大楼在当中强调称，尤其是俄罗斯和中国“不承认关键地区的力量平衡，试图削弱现行的国际秩序”，“今后美方将寻求在太平洋探查，记录我们的对手们违反国际法的行径，窃取别国资源的行径，践踏其主权的行径”。

这一文件还提到：“我们的海洋军事力量日常与中国和俄罗斯的战舰与飞机有交流”，“中国最具压迫性的威胁”...“美国战舰将会接受风险，在日常行动当中采取更加果断的行动”。海军将军Jay Bynum表示，“这意味着更加活跃，在我们的行动当中，更加鼓起肌肉”，“以往，我们的态度是寻求缓和，我们曾经掉头返回，我们曾经小看了风险...我们的海军逐渐因此而失去了阵地”。

对此，法新社回顾称，上一次被提及的美国海军与中国海军相遇事件要追溯到今年八月底，当时中国政府宣布将一艘美国战舰驱逐出西沙群岛。法新社分析认为，“由于这一亚洲巨人宣称南中国海几乎全部岛屿都归其所有，而其他邻国诸如越南，马来西亚，菲律宾，文莱等分分抗议，面对如此过分的中国声索，华盛顿越来越频繁向该处派遣战舰，来执行被称为‘自由航行行动’的任务”。另外，“中国海军规模已是20年前的三倍，美国为了保住战略优势，希望进行现代化，追求更小，更灵敏，甚至可遥控的战舰”。