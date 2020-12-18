蚂蚁集团主动下架所有互联网存款产品

蚂蚁集团相关人士12月18日向媒体表示，根据中国监管部门对于互联网存款行业的规范要求，目前蚂蚁平台上的互联网存款产品均已下架，只对已购买产品的用户可见，持有产品的用户不受影响。

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蚂蚁集团方面表示，会认真落实监管相关规范和要求，用科技手段更好地支持金融机构，服务实体经济。值得关注的是，这是在12月15日，中国央行金融稳定局局长孙天琦再次谈及第三方互联网平台存款问题后，首个下架存款产品的互联网平台。

周五稍早时，京东金融、度小满上仍有“银行存款”产品可供用户购买。针对后续是否会下架一事，媒体联系到度小满和京东金融方面，截至发稿，相关企业均未予回复。根据支付宝界面介绍，银行存款产品是由商业银行发行的各种存款类资产，受中国银行保险监督管理委员会监管。起存门槛低，资产安全性高，50万以内国家保险制度保障本息。

孙天琦当时在演讲中提出，加总目前11家头部平台上展示的银行，涉及存款在售的银行50多家，绝大部分为中小银行。单户存款金额大都在50万元（含）以下。且部分银行依靠互联网平台吸储，存款结构大变。

孙天琦指出，还有部分高风险机构通过互联网平台吸收存款，有的占存款的比例已达70%。这些高风险机构自身抵御风险能力较弱，互联网平台存款占比过高进一步增加了其负债资金的不稳定性。

孙天琦谈到，第三方互联网平台存款模式突破了地方法人银行经营的地域限制，部分地方银行通过互联网金融平台得以从全国吸收存款，从负债业务看已成为全国性银行。他称，此类存款的流动性特点也有别于传统储蓄存款，给监管部门和金融机构带来新课题。互联网金融平台开展此类金融业务，属“无照驾驶”的非法金融活动，也应纳入金融监管范围。

中国官方近期针对网路金融的整顿动作不断，包括上月初公布新的网路小额贷款规定，并暂停蚂蚁集团原本可能成为全球最大规模IPO案，随后又颁布《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》 。

蚂蚁暂缓上市一个多月后，集团董事长井贤栋日前表示，要在监管的指导下全力做好暂缓上市的善后工作，并指集团给自己定下3项要求：一是深化认识安全和发展、系统安全与个体安全的关系；二是不断改善公司治理，确保有效的公司治理架构，明确职责、强化机制和完善制度；三是将全面风险治理贯彻到每一项业务之中，不但确保自身的每一项业务接受安全和风险体检，而且进一步规范金融合作，加强和合作伙伴联合防范金融风险，维护金融安全。