迪斯尼大老板或华丽转身愿任驻华大使 但被指会向北京低头

据知情人士透露，华特迪士尼公司(Walt Disney Company, DIS)执行董事长艾格(Robert Iger)告诉接近即将上任的拜登政府的人士，他有意担任美国驻华大使。美国参众两院的议员都曾批评迪士尼在中国的商业活动，或质疑拜登是否会对北京采取足够强硬的态度，因此他被任命的可能性或招致政治反弹。

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据华尔街日报今天报道说，迪士尼执行董事长艾格有意出任美国驻华大使。消息说，艾格曾担任迪士尼首席执行官15年，今年早些时候被任命为执行董事长。对于这个通常由州长和参议员担任的职位来说，艾格将是一个非正统的人选。美国参众两院的议员都曾批评迪士尼在中国的商业活动，或质疑拜登是否会对北京采取足够强硬的态度，因此他被任命的可能性或招致政治反弹。

了解讨论情况的人士表示，最近几周，高额捐款人已经开始悄悄与拜登过渡团队讨论一些大使职位，不过他们被告知内阁职位是目前的重点。艾格是拜登的支持者，并且与中国国家主席习近平也早有往来。

迄今为止拜登只宣布过一项大使提名计划，打算让格林菲尔德(Linda Thomas Greenfield)担任美国驻联合国大使。一位熟悉讨论的人士称，最受重视的那些大使职位预计会给一直支持拜登的人。

华尔街日报引述据一位接近艾格的人士透露，艾格已表示，他对拜登政府的多个职位感兴趣。

无论谁获得驻华大使一职，都必须在美国企业和政治之间进行非常棘手的平衡。事实证明，广阔且不断增长的中国市场对各大公司来说都是不可忽视的，但这个市场迫使企业高管们作出了被共和党人和民主党人视为“卑躬屈膝”的选择。

据该报道，拜登在他近50年的政坛生涯中曾数度访华，多次与中国国家主席习近平会面，两人一同进餐的总时长达25小时。但在2020年的竞选征程中，拜登就中国问题释放了十分强硬的信号。 《华尔街日报》中国分社社长郑子扬结合中国近年来的变化、拜登的讲话解释了他在贸易、科技、人权方面可能的对华策略，并分析了中国会如何回应。封面图片来源：Lintao Zhang/AP

眼下中美关系不佳。随着中国在北京举办2022年冬奥会的时间临近，贸易紧张局势可能会继续下去，围绕侵犯人权问题的质疑声也会越来越大。

《The Hollywood Reporter》周三首次报道艾格可能被任命为驻华大使以来，保守派新闻媒体纷纷嘲讽这一可能的选择，称鉴于迪士尼曾为保住在华业务而讨好中国官员，这无异于“向北京方面低头”。

艾格在中国的经历可以追溯到上世纪90年代，他当时的老板、时任首席执行官Michael Eisner把他介绍给一些中国高级官员，在这次行程中，该公司为发行马丁·斯科塞斯(Martin Scorsese)的《达赖的一生》(Kundun)而道歉，这是一部对达赖喇嘛表达同情的电影。艾格自那时起认识了习近平，还曾把习近平父亲1980年参观迪士尼乐园的照片赠送给习近平。

2005年被任命为首席执行官后，艾格在迪士尼继续推进一场历时数年的打入中国市场的努力，这场努力的结果是在上海建造了一座迪士尼主题公园，并且数以十亿美元计的票房收入流向了该公司。

知情人士称，另一位好莱坞公司高管、民主党捐款人Jeffrey Katzenberg几周前向拜登的过渡团队建议，艾格会是一位出色的美国驻华大使。不过，这些人士表示，Katzenberg在向拜登的过渡团队提出这一建议之前，并没有与艾格打招呼。

据美国联邦选举委员会(Federal Election Commission)的记录，在2020年选举周期中，艾格向拜登胜利基金(Biden Victory Fund)捐赠了50万美元。他还向旨在帮助民主党人获得参议院和众议院议席的其他努力合计捐赠85,100美元。

艾格在拜登政府中的可能任职将回答好莱坞人士琢磨了多年的一个问题：他下一步打算做什么？于 2月份任命包正博(Bob Chapek)为迪士尼首席执行官之前，艾格曾推迟从该公司退休的时间。他已成为该公司执行董事长，合约将于2021年12月到期。

据该报道说，艾格以前表达过政治抱负，还有过参加2020年总统选举民主党党内初选的想法。

虽然迪士尼被认为是在华运营的好莱坞电影公司中最成功的一家，但为了与中国官员保持良好关系，该公司艰难应对过一些政治敏感问题。

休斯顿火箭队一名高管表达对香港抗议者的支持后，美国职业篮球联赛(National Basketball Association, 简称NBA)的比赛在中国被禁播，由于迪士尼旗下ESPN与一家中国大型企业集团合作转播这些比赛，因此也卷入了这场纷争。2019年10月，当被问及此事时，艾格表达了不同看法。他说：“如果采取的立场可能以某种形式损害我们公司，那将是一个巨大的错误。”

今年早些时候，迪士尼的真人版《花木兰》(Mulan)被曝有部分场景是在新疆拍摄的，这遭到了议员们的批评。新疆是中国西部的一个省级行政区，那里的一些维吾尔族穆斯林被关在拘留营。这部电影在片尾特别感谢了新疆当地的几家相关机构，于是电影在那里拍摄的消息传开了。

拜登说，他本人也熟识习近平，之前在担任副总统时，奥巴马(Barack Obama)曾建议他去结识习近平，当时许多人认为有朝一日习近平会成为中国的领导人。