遭指控人脸识别监测维吾尔人 华为2外国人高管或涉不满辞职

美国摄像系统行业网站IPVM（The Authority on Video Surveillance）自上周至今，多次发表报告，指华为及阿里巴巴正在测试针对维吾尔人的人脸识别技术，可自动将讯息传给警方。港媒今天引述外媒近日报道称，华为有两名海外高管疑因不满公司涉及监控维吾尔人而辞职。

广告 继续浏览后续

据东网今天报道称，疑用人脸识别监测维吾尔人引不满，华为两海外高管辞职。

据该报道称，阿里巴巴回应指，人脸识别功能只在测试阶段，现已删除有关资料。

美国摄像系统行业网站IPVM报告指，华为在其云端系统中已经测试一款由中国人脸识别公司旷视科技开发的软件，让监控摄像头可以在人群中识别维吾尔人，并自动向警方发出提醒。事后华为丹麦主管市场传播的高级副总裁兹威基（Tommy Zwicky）周二（15日）表示已辞去相关职务。据丹麦传媒猜测，兹威基辞职的原因是“因为处理维吾尔人问题的方式有关”。他强调，受合约限制，辞职原因在明年2月前不能提及。

据该消息，华为英国媒体传播主管布鲁斯特（Edward Brewster）本周二也表示将于下个月离职，但声明中未提及与上述原因有关。

据东网说，华为方面暂未回应。阿里巴巴表示，上述功能未曾在测试环境外使用过，有关识别维吾尔人的功能描述后来亦在相关网站上删除。

另有关外媒报道中央联合调查组进驻阿里巴巴一事，纯属谣言，将追究造谣者的责任。