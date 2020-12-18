靠山吃山更近水楼台？中国一动物救护中心官员被曝请客吃“东北虎、狮子肉”

河北秦皇岛野生动物救护中心近日被检举，20年来一直饲养、贩卖野生动物牟利，甚至亲自食用东北虎、鸳鸯、大天鹅等重点保护野生动物，还招待客人食用，检举指“飞禽走兽无所不吃，可以说不放过任何一只野生动物。”官方说，接到举报公安机关正在调查此事。

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据东森新闻今天报道称，中国大陆动物救护中心被爆“吃虎肉”，高层带头请客吃“东北虎、狮子”。消息说，中国生物多样性保护与绿色发展基金会近日收到检举，指秦皇岛野生动物救护中心一直在饲养、贩卖国家一、二级野生动物，违法制作濒危野生动物标本，并以低价自各大动物园收购野生动物的尸体与皮毛，制作成标本后以高价卖出，包含狮子、东北虎、猩猩等。

据检举人提到，除了动物尸体外，有些动物是在还没死亡的情况下，就被救护中心的工作人员送到标本工厂，杀死做成标本，救护中心的一名副主任还将东北虎的虎骨制成“虎酒”公开贩售。检举人还指出，该名副主任与救护中心的另一名领导还亲自食用被救护、饲养的野生动物，甚至用来招待其他领导，包含东北虎、鸳鸯、大天鹅、狮子都上了餐桌，“飞禽走兽无所不吃，可以说不放过任何一只野生动物。”

据该报道，对于检举，秦皇岛野生动物救护中心的工作人员全数否认，表示对“领导卖虎骨酒、吃虎肉”的情况不清楚，但肯定没有吃。秦皇岛市林业局的工作人员则表示，已接到举报，公安机关正在调查此事。