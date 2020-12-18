黎智英再手铐铁链转押重犯监狱

被控危害国家安全的香港壹传媒集团创办人黎智英今天手铐系著铁链，被送到专门收容重犯的赤柱监狱，据中央社说，相关消息对此有不同解读，有的认为事属正常，有的觉得不寻常。香港维护国家安全法于7月1日实施后，今年73岁的黎智英是首名因相关罪名而被起诉的人。

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中央社今天报道称，黎智英被转送重犯监狱，原因解读不同。被控危害国家安全的香港壹传媒集团创办人黎智英18日手铐系著铁链，被送到专门收容重犯的赤柱监狱。

黎智英被控勾结外国势力或境外势力危害国家安全，于本月12日在地方法院出庭，法官把案件押后至明年4月16日审理，他不获准交保外出，被送到荔枝角收押所羁押。

本地多家媒体报导，黎智英今天从荔枝角收押所转送到赤柱监狱还押，但没有说明转押原因。一般而言，位于九龙的荔枝角收押所收容较经罪的囚犯，以及未经定罪的嫌犯等，而黎智英未被定罪，应属此列。赤柱监狱位于港岛，一般囚禁被判终身监禁或较长刑期（一般为刑期12年或以上的甲级囚犯）的成年男性。据惩教署的网页指出，赤柱监狱是一所高度设防的监狱，收容两类别人士，一是男性成年还押在囚人士，二是男性成年定罪在囚人士，前者包括未经定罪的人。

对于黎智英被转送到较严重的赤柱监狱，有接近警方消息人士向中央社记者说，由于黎智英的案件要等到明年4月才审理，需时颇长，转送赤柱监狱羁押及等候审理，事属正常。消息人士说，荔枝角收押所并非可作长期羁留之用，因为会不断有新犯人或羁押人士进入；另一方面，黎智英年纪大，所干犯的罪行仍需要一段日子搜证，惩教署是基于其个人安全而作出这种特别安排。

不过，另有两方面熟识警方运作的消息指出，赤柱监狱专门收押甲级重犯，虽然也收容还押人士，但这种“转仓”不常见，认为事情较严重。

消息人士对中央社记者指出，赤柱监狱单独囚禁被收囚人士，看管极严。

该报道说，另一个消息管道指出，黎智英被送到赤柱监狱，将会被单独囚禁，而他所触犯的罪行也是十分严重，因此被转到赤柱监狱作特别看管。73岁的黎智英于8月被警方逮捕，当局初时只起诉他诈骗罪，后来加控他勾结外国势力或境外势力危害国家安全罪，之后黎智英被羁押在荔枝角收押所，并于12日出庭，不准交保外出。