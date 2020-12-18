Covid-19 : 中国2021春节前启疫苗接种

中国预计在2021年农历新年前开始大规模接种 抗Covid-19病毒疫苗。

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中国是最先遭受Covid-19病毒肆虐的国家。当局在控制住了疫情后，正准备发起一场大规模的疫苗接种行动。5000万中国人有可能在2021年二月份中国农历新年-春节到来之前，接种抗Covid-19病毒的疫苗。

据本台RFI常驻中国记者Stéphane LAGARDE周五（2020年12月18日）发自北京的报道，抖音（Tik-Tok）中传播着音乐短视频，四川卫生当局有意让包括年轻人在内的，辖内所有民众都接种疫苗。消息在官媒中国新闻（China News）的抖音账号上就有。这种可能触及所有民众的方式，有些类似一场接种疫苗的宣传，然而，实际上只限于那些享有优先的高危人群。

疫苗运抵各地的进度略有差异

据中国官媒透露，目前已有11万8千支疫苗运抵四川，这一位于西南地区的大省。其它相关省份还有位于东北地区的黑龙江。在这一毗邻中俄边境的地区，基层（TangYuan）卫生单位透露，疫苗尚未运抵，正在统计想要接种疫苗的人数。本轮疫苗接种只限于当地人。当局正在统计自愿接种者的人数，一旦上级批准就开始注射。

中国国药集团（Sinopharm）的抗Covid-19病毒疫苗 摄于2020年11月23日 Cette photo prise le 23 novembre 2020 montre une bouteille indiquant «Vaccine Covid-19» à côté du logo chinois National Pharmaceutical Sinopharm. © AFP - JOEL SAGET 法新社

在此等待期间，疾病预防控制中心的负责人于近日，已接受了视讯培训。北京预计向下分配一亿支由中国国药集团（Sinopharm）和科兴公司(Sinovac)研发的疫苗，据香港南华早报（South China Morning Post）引述一名专家透露，有五千万中国人将在中国农历新年春节前接种抗Covid-19病毒疫苗。