上海月底开审张展案 拘押中绝食抗议已半年

中国公民记者张展今年5月中旬在武汉疫区被捕后，移送上海羁押，现在身处上海市浦东新区第二看守所。本周四（17日），张展的辩护律师张科科在推特发布上海浦东新区法院的通知书，指张展案12月28日开庭。去年年底，中国武汉爆发新冠病毒疫情后，北京因应对失误和隐瞒疫情而受到国际舆论的强烈谴责。今年1月23日武汉宣布封城。一些公民记者如张展、陈秋实、方斌和李泽华等先后以个人身份进入武汉，报道那里发生的真实情况。今年5月，张展被以“寻衅滋事”的罪名被捕。

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据美国之音报道说，公民记者张展案将在月底开庭审理，国际社会给予高度关注据香港媒体报道，张展的律师已经接到通知，上海浦东新区法院将在本月28日开庭审理张展的案子。

去年年底，中国武汉爆发新冠病毒疫情后，北京因应对失误和隐瞒疫情而受到国际舆论的强烈谴责。今年1月23日武汉宣布封城。一些公民记者如张展、陈秋实、方斌和李泽华等先后以个人身份进入武汉，报道那里发生的真实情况。

张展是在2月份进入武汉的。她通过社交媒体把自己所见所闻用视频方式发给公众。她还专门写文章批评政府在应对疫情过程中犯下的错误。

今年5月，张展被以“寻衅滋事”的罪名被捕，一直被关押在上海市浦东新区看守所。当局指控她报道“虚假消息”，但张展表示，她在武汉走访了社区、药店、超市，采访了许多市民，报道的都是真实的一手信息。

据该报道，张展的律师之前透露，看守所给她戴上脚镣和约束带，将她的双手固定起来，非常痛苦。律师表示，今年37岁的张展拒绝认罪，在6月份开始绝食抗争，看守所用鼻管强迫她进食。她的律师张科科说，张展目前身体非常虚弱，可能难以撑到开庭的日子。张科科说，张展不顾家人和朋友的多次劝解，依然表示，不会放弃绝食抗争。

美国之音说，陈秋实、方斌和李泽华等公民记者也失踪了很长时间，有消息说，他们也遭到当局的扣押。

本周二，世界两大记者组织“保护记者委员会”和“无国界记者”发表年度报告，都把中国列为全球迫害新闻工作者最严重的五个国家中的第一名。报告也提到了这些公民记者，并呼吁中国当局尽快释放他们。

据自由亚洲的报道，中国公民记者张展因报道武汉疫情而被控“寻衅滋事罪”一案，将于本月下旬在上海法院开庭。其代理律师向该台表示，张展绝食导致身体十分虚弱已申请延期审理，辩方将为张展作出无罪辩护。

今年2月，张展离开上海前往武汉采访；5月14日，在武汉火车站附近被以“涉嫌寻衅滋事罪”抓捕。此后张展绝食抗争，至今超过七个月。

据张展的辩护律师张科科在一份“会见通报”表示：上周二（12月8日），在看守所第二次会见张展。当时张展头发蓬松，口罩蒙面。揭开口罩，口鼻处插着胃管，腰间绑上了一约束带。她说因为她想拔掉胃管，被上了约束带。上卫生间需要旁人辅助。

关注张展案的维权律师胡大伟对该台表示，张展案引起国际社会强烈关注，纷纷敦促上海当局放人。至于该案如何判决，这对上海当局来说有一定的难度：“我估计，还是有很大的难度。你说他们（当局）公开这样造假，怎么向世人交代？尤其张展的案子，国际社会的关注力度十分大。他们怎么判决，这是一个很大的问号。当然，他们什么事都做的出来。”

据清华大学社会学系教授郭于华接受自由亚洲采访时说，她非常关注绝食中的张展健康：“我现在特别着急是，她处在健康受到巨大损害。我们先放下所有的案情不说的话，首先要做的是救人。上海的司法等有关部门应该把人道主义放在首位，救助生命为主。”

据辩护律师说，张展除了头痛、头晕、胃疼，还有口腔和咽喉的疼痛，可能有炎症因为插胃管原因。任全牛已就此向法院提出《取保候审与延期审理》，但被法院拒绝。