中国今推“外商投资安全审查办法” 或迅速回击美国

美国总统特朗普今天签署“外国公司问责法”，被视为剑指中国企业。中国国家发改委、商务部今天稍晚联合公布“外商投资安全审查办法”，表示将针对涉及国安领域的外商投资案进行审查。评论指此或为回击美国之举。

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据中央社今天报道，反击美严审中企？北京公布外商投资安全审查办法。根据中国国家发展改革委员会官网下午公告，这项办法共23条，其中规定适用审查的外商投资类型、审查机构、审查范围、审查程序、审查决定监督执行和违规处理等。

办法规定，将针对投资军工、军工配套等关系国防安全的领域，以及在军事设施和军工设施周边地域投资进行安全审查。此外，投资关系国家安全的重要农产品、能源和资源、装备制造、基础设施、运输服务、文化产品与服务、资讯技术和网络产品与服务、金融服务、关键技术，以及其他重要领域，并取得所投资企业实际控制权的外商投资案，也必须接受安全审查。

办法还提到，香港、澳门、台湾投资者进行投资，影响或者可能影响国家安全的，也参照这项办法规定执行。这项办法要求，外国投资者或境内相关当事人应在实施投资前，主动申报属于审查范围的投资。对于应报未报的外商投资，外商投资安全审查工作机制办公室有权要求限期申报。办法还提及，有关机关、企业、社会团体、社会公众等也可向工作机制办公室提出审查建议。

根据办法，外商投资安全审查将分为三个阶段，初步审查阶段，当局会在收到符合申报要求的资料之日起15个工作天内，决定是否启动安全审查；随后则是一般审查，在启动审查之日起30个工作天内作出通过审查的决定，或按程序进入下一阶段审查。

第三阶段则是为期60个工作天的特别审查，这并非每个投资案的必经程序，只有未通过一般审查的投资案才会进入特别审查；特殊情况下可能延长特别审查时限；特别审查结束后将出具审查决定。审查期间，补充资料时间不计入审查期限。

办法并称，对于“拒不申报、弄虚作假、不执行附加条件”等违规行为，可责令当事人限期处分股权或资产，“也可将其不良信用记录纳入国家有关信用信息系统，并按照国家有关规定实施联合惩戒”。

公告显示，中国建立外商投资安全审查工作机制，工作机制办公室设在国家发展改革委，由国家发展改革委、商务部牵头，承担外商投资安全审查的日常工作。这项办法将于公布之日起30天后正式施行。

据中央社说，值得一提的是，在上述办法公布前，特朗普于美东时间18日正式签署“外国公司问责法”（Holding Foreign Companies Accountable Act）生效。这项法律规定，在美国上市的企业必须证明不受外国政府控制或持有股权；若企业连续3年不配合“美国上市公司会计监督管理委员会”（U.S. Public Company Accounting Oversight Board，PCAOB）审查，将禁止企业的证券在美国证券交易所挂牌交易。