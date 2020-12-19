中国外商投资安审办法来了：经济以国内循环为主

12月19日星期六，中国商务部正式发布与中国发改委联合推出的“外商投资安全审查办法”，此办法将从2021年1月18日起正式施行。

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中国商务部表示，本次推出的外商投资安全审查办法的法律依托主要是“外商投资法”以及“国家安全法”。在文件当中，可见明文规定，香港，澳门，台湾出现“可能影响国家安全的”，也会“参照本办法的规定执行”。

另外，安全审查涉及“一般审查”和“特别审查”，如果涉嫌没有申报就开始投资的，或者提供虚假审查材料，隐瞒信息，骗取通过审查，再或者已经通过了审查，但却不按照条件来投资，拒不改正者，会被视为“不良信用记录”，纳入“信用信息系统”，“实施联合惩戒”。外国投资者购买的中国境内企业股票，也需要保证不影响到中国国家安全，具体措施经由国务院证券监督管理机构会同工作机制办公室来制定。

文件当中还列出了外商投资安全审查法的主要覆盖范围：军工，军工配套等关系到国防安全的领域，在军事设施和军工设施周边地区的投资；事关国家安全的重要农产品，能源资源，装备制造，基础设施，运输服务，文化产品与服务，信息技术，互联网产品与服务，金融服务，关键技术等重要领域，并取得所投资企业的实际控制权。

这里所说的“实际控制权”，指的是以下几种情况：外国投资者持有所投资企业50%以上的股权；或者在不足50%的情况下，表决权可对董事会，股东会或股东大会决议产生重大影响；外国投资者能对企业的经营决策，人事，财务，技术等产生重大影响等。

按照上述规定，如果符合需要申报的要求，外国投资者必须提交的文件有：申报书，投资方案，是否影响中国国家安全的说明，其他材料。如果被认为只需要进行“一般审查”，审查时间是30个工作日。如果被认为需要进行“特别审查”，那么“特别审查”时间是60个工作日，不过有可能会被延长。另外投资者提供补充材料的时间，不会被计入审查期限。

中国商务部在推出上述办法的同时，评论称可“预防和化解国家安全风险”，“构建以国内大循环为主体，双循环相互促进的新发展格局”。