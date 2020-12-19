加大禁令力度 台旅核酸检测报告如用武汉肺炎字禁止入境中国

三家中国航空公司宣布，来自台湾的旅客提出的新冠病毒核酸检验报告中如有“武汉肺炎”字样，而不是世卫组织定名的2019新型冠状病毒病（COVID-19)，该检测报告将被视为无效。旅客因此会被拒绝入境。消息称香港官方也加强阻用武汉肺炎一词，记者提问含此词被官员建议用别的词替代。

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据自由亚洲报道，台湾旅客的核酸检测报告若有“武汉肺炎”字样将被禁入境中国。中国的国际航空、深圳航空以及南方航空在星期四 (12月17日）分别公布了这项规定。这三家航空公司都有两岸往返航班。

目前，旅客前往中国需要出示核酸检测阴性证明文件。南方航空在公布的“温馨提示”说，世卫组织已发布了对新冠肺炎（COVID-19）的正名，请旅客注意医疗机构所提供的核酸检测证明书中使用标准名称，避免误用其他名称，若非正确名称将遭拒绝入境。

国际航空和深圳航空则在业务通告中说，如果检测报告上出现“武汉肺炎’字样，将被视为无效，直接影响旅客行程及通关事宜。

自10月12日起，来自台湾的旅客前往中国必须提出登机前72小时所作的核酸检测阴性结果报告。

据自由亚洲说，台湾目前对新冠病毒病没有统一名称，台湾总统蔡英文基本上用“新冠肺炎”，而不提“武汉肺炎”，但行政院长苏贞昌以及政府官员、民意代表和台湾媒体仍然多半直接用“武汉肺炎”一词。

苏贞昌星期五在立法院接受质询前表示，政府对科学检验非常重视，用词上也会尊重各个国家的要求，让国人同胞旅行方便。