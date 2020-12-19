北京庆丰包子店2确诊病例 当局推新创名“境外输入确诊关联病例”

据中国卫健委公告指出，昨（18）日0时至24时，中国31个省份与新疆生产建设兵团报告新增确诊病例达17例（北京2例，辽宁1例、境外输入14例），新增无症状感染者16例（本土病例2例、境外输入14例），新增疑似病例1例。据台媒报道称，不过中国官媒却在指北京2例本土病例时，称为“境外输入确诊关联病例”。

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据联合新闻网今天报道称，北京再现本土疫情，官媒竟创“新词”，中国网友怒了：什么都算境外。消息说，中国近日多个省区频传新冠肺炎本土确诊案例，18日又再度新增17例本土案例，其中16例为无症状感染者、以及疑似病例1例。

该报道说，中国官媒为了要维持确诊数据，竟然创造新词，更将北京2例本土病例改口为“境外输入确诊关联病例”，事后遭到大批网友痛批：“什么都算境外，这就是境内感染！”。

关于官媒的新创词引来大批中国网友不满，并表示“文字游戏还是大首都会玩”、“北京的通报真的让人迷惑，首先这就是本土病例，搞什么关联病例，还有说那么多也说不清楚，怎么感染的不讲，行动轨迹也没有”、“这是怎么感染的？境外输入不都是在闭环式隔离14天吗？怎么接触到的？”等。

据该报道说，不过也有网友持支持态度并声称，“这么精准的词汇，都被一群文盲批判，这是一种悲哀”、“为什么非得让直接说是本土病例？再怎么说也不能直接说本土病例吧服了”。