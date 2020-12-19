北京庆丰包子店2职工本土确诊 当局称疫情敲警钟

时隔多月，中国北京再传本土新冠病毒确诊病例，两名确诊者为庆丰包子酒仙桥店员工。北京市委书记蔡奇在18日下午主持北京市疫情防控工作领导小组会议时指，两例本土案例为疫情防控敲响了警钟，要迅速行动，果断处置。

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据中央社今天报道说，庆丰包子店2员工确诊，曾因习近平造访爆红。消息说，习近平曾于2013年赴北京庆丰包子用餐，并且透过官媒宣传，一时之间庆丰包子成了中国最为知名的包子店，不少观光客慕名而来，甚至指定要享用“主席套餐”。在中国掀起一波包子热。

根据北京卫生健康委员会通报，18日0时至24时，北京新增2例本土病例，均与境外移入确诊病例有关。两人都是北京庆丰包子酒仙桥店的员工。

该报道说，由于习近平曾经光临庆丰包子，因此出现本土案例的消息在网络上也引发热议；但也有人强调，酒仙桥店为加盟店而非习近平拜访的月坛店或本店，而且已闭店多日未对外营业。

根据公开资讯，庆丰包子在全中国目前已有超过300家的直营店与加盟店。

据陆媒中国新闻网、新浪网消息，北京市委书记蔡奇在18日下午主持北京市疫情防控工作领导小组会议时指，两例本土案例为疫情防控敲响了警钟，要迅速行动，果断处置。北京市朝阳区副区长朱晟呼吁，希望在12 日中午12时至14日晚间6时，曾在该店用餐的民众主动联系疾控中心。

中央社说，据中国国家卫生健康委员会官网今天19日的通报，18日新增17例确诊，其中14例为境外移入，3例为本土病例。除了北京的2例外，另1例在辽宁。