歼-15机身编号官媒”泄密至62 已足可装备两航母？

中国第一艘国产航母“山东舰”已交付海军一年，据央视昨日报道，山东舰近日在渤海一处海域进行海训，但外界的观察焦点都不在山东舰，而是舰载机“歼-15”的机身编号上，其中一架的编号为“62”，这是至今歼-15最大的机身编号，也意味着歼-15至少生产逾62架，相信已足够配备解放军目前两艘航母有余。

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据苹果日报报道称，中国官媒泄歼-15机身编号去到“62” 舰载机数量或已够装备两航母。消息说，从央视公开的海训画面可见，歼-15连续多天进行高频率起降，完成最大架次出动回收等训练任务。据报，机身编号“62”的歼-15更出现画面中，让不少军事迷眼前一亮。

据悉，在2019年以前，歼-15是使用三位数的机身编号，但随后改为两位数。有猜测指，这是因为军方无意生产过百架歼-15，随后或者会推出改进型，甚至新一代舰载机。

据资料显示，2016年时有网民翻看大量“辽宁号”的照片后，发现歼-15机身编号顺序由“100”至“200”共21架，曾在舰上出现。至今年7月，央视报道，一名歼-15飞行员与舰上指控塔通话时喊道“137”号舰载机。当时有报道指，这意味着歼-15（编号从100开始）至少已出现38架。而辽宁舰目前配备24架歼-15，余下的这型舰载机，应该是给山东舰准备的。据悉，山东舰至少可以搭载36架歼-15舰载机，相比辽宁舰，容量提升了50%。

该报道说，歼-15，代号“飞鲨”，是一款30吨级重型舰载机，作战半径1,270公里，据悉最初是从乌克兰取得前苏联舰载机的原型机作为参考，再由沈阳飞机工业集团以歼-11B战斗机的生产为基础制造，2012年开始辽宁号服役，2016年，量产型号已经部署。