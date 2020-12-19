美国海军战舰今又穿台湾海峡 中国军队说全程监控了

中国解放军东部战区发言人、大校张春晖今天表示，对于美国海军勃克级（Arleigh Burke-class）导向飞弹驱逐舰马斯廷号航经台湾海峡，共军昨晚起组织海空兵力全程跟踪监视。根据美军第七舰队发布新闻稿指出，马斯廷号（USS Mustin，DDG 89）于台北时间19日依据国际法例行航经台湾海峡。

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据中央社今天报道说，中国军队全程跟监美国海军作战舰通过台湾海峡。中国解放军东部战区下午在官方微博发表上述声明，张春晖并宣称，美舰近期不时航经台湾海峡，“炒作渲染，刻意抬升台海问题热度，唯恐台海风平浪静，向‘台独’势力‘明送秋波’，严重危害台海地区和平稳定”。张春晖还说，“美方有关行为实质是军事炫武加舆论误导的‘混合操控’，是‘以台为棋、以台做局’的战略自私，我们对此表示坚决反对。”

据美军第七舰队发布新闻稿指出，马斯廷号（USS Mustin，DDG 89）于台北时间19日依据国际法例行航经台湾海峡。新闻稿并称，美舰航经台湾海峡是展现美国对自由与开放印太地区的承诺。美军将持续在国际法允许之处执行飞行、航行及其他任务。

该报道说，台湾国防部今天则表示，美舰经台湾海峡期间，国军运用联合情监侦作为，全程掌握周边海、空域相关动态，状况均正常。中央社综合国防部及美军相关脸书（Facebook）粉丝专页的公开资讯，指这是美舰今年第12次通过台海；上一次美舰通过台海是11月21日。