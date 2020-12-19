艾未未推出纪录片曱甴 再现香港反送中景

中国异议艺术家艾未未推出纪录片Cockroach（蟑螂，港译曱甴），除记录香港“反送中”街头抗争情形外，也采访了前香港众志成员黄之锋等人。还有港警受访时坦言，不为自己的工作自豪。

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据中央社今天报道称，艾未未推港抗争纪录片，捕捉“反送中”运动实景。该报道引述英国“卫报”（The Guardian） 消息，早在去年6 月份，艾未未就已派出拍摄团队，用半年的时间采访香港“反送中”运动，并在前线采访抗争者。这部纪录片记录了多场街头巷战，及香港理工大学围城的事件。

此外，“曱甴”也纪录了香港年轻抗争者如何运用人行道地砖、燃烧弹及雷射笔等工具进行抵抗。不仅如此，制作团队还采访到2名曾与抗争者对峙的港警，他们都坦言，不为自己的工作自豪。其中一人更直言，“谁愿意当路瑟（Lex Luthor，电影“超人”中的反派角色），每个人都想当超人，但这就像剧本，我们有角色要演。”

该报引述艾未未表示，中国人过去认为香港人只懂赚钱跟拍功夫片，“没有严肃的文化”。然而“反送中”运动显示香港人才是有文化、追求乌托邦并愿为此抗争的一群人。据艾未未说，“这些人在世界中是特别的，因为他们敢挺身对抗中国，这是多数人不敢做的”。

据中央社，但艾未未说道，“曱甴”同时也表达了香港正在“中国大陆化”（mainlandisation），这已成为香港无法避免的命运。“中国当局拥有很多钱，但即便没有，他们也会全部投入，藉警察及宣传的力量达到维稳与控制”。据艾未未认为，香港毫无疑问的会被中国吸收，“也许它会变成新疆，又或者它会变成上海。它不会变成抗争者所希望的样子”。