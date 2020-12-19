阿里巴巴否认中央调查组入驻惟坏消息不绝

阿里巴巴昨（18日）发表严正声明，否认有外媒报道中央一个调查组人员本周进驻该公司，并将追究造谣者的责任。不过，北京商报在此同时报道，阿里巴巴的蚂蚁集团，旗下支付宝除了已持有银行存款产品的用户外，对未持有互联网存款的用户，在理财页面对银行存款产品进行了下架处理。消息传出后，影响阿里巴巴在港股价下跌约1%。

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早前《自由亚洲电台》引述消息人士指出，中央一个调查组人员本周进驻阿里（9988）但具体情况仍有待进一步了解。

阿里指，集团发展是得益于政府鼓励发展及创新的各种政策和中国市埸。公司相信监管有利平台型企业发展可更好服务社会的可持续健康发展，又提到心怀坦荡倾听是集应有的态度，惟不会容忍捏造及将追究造谣者责任。

对于蚂蚁集团在理财页面对银行存款产品进行“下架处理”一事，蚂蚁集团回应称，根据监管部门对于互联网存款行业的规范要求，目前蚂蚁平台上的互联网存款产品均已下架，只对已购买产品的用户可见，持有产品的用户不受影响。蚂蚁会认真落实监管相关规范和要求，用科技手段更好地支持金融机构，服务实体经济。

蚂蚁集团自暂缓上市后，管理层一直未有公开露面，直至本周二举行的第四届中国互联网金融论坛上，蚂蚁集团董事长、中国互联网金融协会副会长井贤栋才现身表示，过去一个多月，蚂蚁在监管指导下全力做好暂缓上市的善后工作。

他透露，蚂蚁全体正在认真学习“十四五”规划建议和中央一系列关于金融安全和金融稳定发展的政策精神，对照监管部门的新要求，认真进行全面的自审，并积极配合监管，进一步落实监管要求。该名董事长发表“配合监管”言论不足不周，支付宝的银行存款产品即下架。