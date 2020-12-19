非官方调查指中国疫情下有过亿失业人口

中国经济学者、北京大学国家发展研究院长姚洋日前表示，根据调查，受新冠炎疫情冲击，中国就业人口中有高达15%失业，5%处于半失业状态，以此推算出的失业人口已逾1亿人。据中央社说，相较于学界调查数字，中国国家统计局7月发布数字显示，中国今年上半年城镇新增就业人口500多万人，“超额完成全年目标”。而截至6月底，全国城镇调查失业率仅5.7%。

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据中央社今天引述报道称，非官方调查指疫情冲击，中国上半年失业率逾15%。中国经济学者、北京大学国家发展研究院长姚洋日前接受腾讯财经采访时表示，根据北大国发院6月底进行、6000多名就业人口受访的网络调查显示，中国失业率高达15%，另有5%处于半失业状态。若以中国7亿多就业人口计算，当时实际失业人口超过1亿人。姚洋直言，这般规模的失业人口，显然与官方当时所说的“全国就业形势总体稳定”有出入。

据姚洋直指，尽管中国受疫情直接影响的时间较他国短，但中国国内经济所受冲击仍然很深。今年第1季，许多中小企业、特别是服务业被迫关门。这些利润微薄的企业关门后要想重开，难度相当高，其中一些企业恐怕就会永远消失。

中央社引述自由亚洲电台消息说，姚洋6月底曾在一场网络论坛公开表示，中国农民工的失业问题非常严重。第2季起农民工虽大规模返城，但因城里工作有限，5月间就出现了一波农民工返乡潮。而在当时，870万名今年应届毕业的大学生，正准备投入就业市场。姚洋指出，今年的中国“政府工作报告”提出，要新增900万人以上的城镇就业，但这充其量只能满足应届毕业生就业。而上述已经失业的人，很可能就会陷入窘境。

报道引述旅居美国的中国经济学者何清涟认为，中国调查失业率只针对城镇户籍人口，事实上农村人口的失业问题比城镇显著。因为，城镇的失业人口数字，往往被诸如无业年轻人“啃老”等调查不出的现象“消化”掉。一直有看法指出，中国当局长期以农民“有田可种”就不算失业为由，使农村的隐性失业规模被掩盖。但因中国人均耕地面积有限，农村已出现大批剩余劳动力，但他们往往未能显现在官方的失业统计数字中。