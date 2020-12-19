韩媒透露美国联合铆钉侦察机在中朝眼前飞过

据军方消息人士称，16日下午1点30分许，一架美国空军的联合铆钉侦察机经过韩国首都地区上空，飞行至西海上空。考虑到联合铆钉的侦察氛围（550公里），相当于是在中朝眼前开展侦察活动。美国核心战略资产RC-135W联合铆钉是经常现身朝鲜半岛的美国空军特殊侦察机，它能够在550公里范围内，拦截海陆空的所有电子信息和通信信息。朝鲜日报称美军机“挑衅监视者”。

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据朝鲜日报报道，“挑衅监视者”，美国联合铆钉侦察机在中朝眼前飞过。消息说，16日，美军RC-135W“联合铆钉”侦察机经过韩半岛飞行至西海上空。

联合铆钉是专门收集和分析信号情报（SIGINT）的侦察机，负责执行掌握朝鲜导弹发射意图和武力挑衅动向等任务。据悉，它能够监听韩半岛全境的通信、信号并追踪发信地。在空中的最长续航为12小时，飞行距离可达9100公里。当朝鲜出现发射导弹和核试验等异常动向时，联合铆钉等RC-135系列侦察机经常会现身韩半岛。

据军方消息人士称：“在候任总统拜登即将就任的情况下，美国正在积极开展对朝和对华监视活动。”

据该报道，此外，当天以“死亡天鹅”的别称而为人所知的2架美国空军B-1B战略轰炸机在日本岩国基地着陆。B-1B同时降落在日本基地的情况非常罕见。B-1B与B-52、B-2一起被列为美国三大战略轰炸机，负责韩半岛战时对朝鲜主要核导设施进行攻击。据军方消息人士称：“据推测，B-1B可能是在南海上空飞行后在日本降落”，“美国大选结束后，美国核心战略资产在韩半岛和中国附近积极展开活动，被认为是向中朝进行‘武力展示’。”