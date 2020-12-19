Zoom一华人高管涉嫌协助中国掐断六四全球视频会议遭起诉 FBI全球通缉

美国司法部周五（18日）起诉美国视像会议软件公司Zoom一名中国软件工程师，指他涉嫌串谋中国政府官员，中断多场悼念六四的视像会议，并向中国提交与会者身份。根据指控涉案性质，一经定罪最高判监10年。美国Zoom回应撇清指，此人已被解雇。有消息说涉案者藏匿中国。

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据自由时报今天报道说，美国司法机关18日起诉并通缉Zoom公司在中国地区任职的高层金新江（Xinjiang Jin，音译），指控他涉嫌帮助中国政府审查视讯内容。对此，Zoom声明表示，公司遵守美国政府保护美国免于受到外国势力影响的承诺，目前已经将这名员工解雇。

据美国司法部18日发布新闻稿指出，金新江是这家美国公司与中国执法部门和情报机构间的主要联络人，负责向中国政府提供公司视讯平台的用户和会议讯息，偶而会涉及中国境外用户。39岁的金新江被指控进行言论审查，将面临最高10年监禁。司法部新闻稿虽未提及公司名称，但外媒和民运人士王丹都指称是Zoom公司。

Zoom公司18日发表声明表示，公司遵守美国政府保护美国免于受到外国势力影响的承诺，一直与美国政府保持密切合作，也持续在内部进行彻底的调查，由于该员工违反Zoom公司的政策，目前已经将他解雇，也要求其他员工休假，等待内部调查完成。

该报道引述Zoom强调，公司致力于自由和开放的思想交流，他们与其他美国公司一样，在中国发展业务时面临挑战。Zoom说，他们已采取行动来证明公司的价值观，对于任何政府要求进行内容审查，始终都会以用户的隐私、安全性放在首位，已推出“端到端加密”（E2EE）功能，增强内部访问控制，并停止在中国直接销售和线上服务，也在美国和新加坡设立资料中心。