中国学者支招 “智统”台湾

中国上海台湾研究所常务副所长倪永杰近日表示，中国大陆统一台湾的上策是“智统”，首先是以和平、民主协商的方式实现统一，制定一部新宪法，按“一国两制”台湾方案完成统一。第二，则是采军事、外交和法律等手段，定向、定点、定时打击清剿“台独”。第三，他主张当中国统一的“正能量”足以阻挡反华势力的“负能量”时，“统一就会水到渠成”。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述报道称，中国学者倪永杰倡制订新宪 “智统”台湾。消息说，上海台湾研究所常务副所长倪永杰近日表示，中国大陆统一台湾的上策是“智统”，内容包括制定新宪法，以一国两制台湾方案完成统一；以及以军事、外交和法律等手段打击“台独”等。

该报道引述中评社消息说，倪永杰19日是在华东师范大学国际关系与地区发展研究院、上海海峡两岸研究会合办的“台海局势与中国周边安全”研讨会中，作上述表示。据倪永杰说，中国统一的下策是“武统”，速度快却代价大；中策是“和统”，时间长但“皆大欢喜”；上策则是文明统一的“智统”。

据他认为，“智统”有3部分：首先是以和平、民主协商的方式实现统一，制定一部新宪法，按“一国两制”台湾方案完成统一。第二，则是采军事、外交和法律等手段，定向、定点、定时打击清剿“台独”。第三，他主张当中国统一的“正能量”足以阻挡反华势力的“负能量”时，“统一就会水到渠成”。倪永杰并指，目前双方都应理性冷静处理两岸关系，建议要利用美国新政府带来的中美缓和机会，进一步缓和两岸关系。倪永杰又指，两岸可能被“第三方势力”擦枪走火，提醒“民进党当局”不要做美国砲灰。

据该报道，倪永杰还呼吁两岸加强民间交流，建立民间紧急应对机制。