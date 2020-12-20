中国官方预计今明年经济增长平均5% 提发挥新型举国体制优势

中国官方对中国今明两年经济成长率抱持乐观看法，称增速平均将达5%。但同时也坦言，“数字好看，日子未必好过”，未来经济发展面临多种不确定情况。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，中国官方估经济增速平均5%，但日子未必好过。消息说，中共中央财经委员会办公室常务副主任韩文秀19日在中国经济年会上表示，今年中国是唯一实现正成长的主要经济体，全年经济总量将突破人民币100兆元，成长约2%，在世界经济所占比例将由去年的16.3%上升到17.5%左右。

由于今年基数降低，明年经济增速在数据上看可能会比较高，今明两年经济增速平均可能在5%左右，但他说：“日子未必好过”，且上述只是预测，变量仍大。韩文秀在会上谈到18日结束的中央经济工作会议，特别提出“强化国家战略科技力量”，明确提出要以战略性需求导向，发挥新型举国体制优势。

据该报道，此外今年中经会提出明年重点任务之一，包括强化反垄断和防止资本无序扩张。韩文秀指，国家支持平台企业创新发展，但平台经济的许多业务具有金融性质，有的实际上是“钻监管的空子”，造成过度金融化。中央经济工作会议要求，金融创新必须在审慎监管的前提下进行。