中国掀反垄断 滴滴传遭瞄准

中国祭出“反垄断法”处罚阿里巴巴等3家企业后，战火延烧到其他领域。中国出租汽车产业联盟日前呼吁继续就叫车平台滴滴出行与Uber合并案进行反垄断调查，并查处平台其他垄断行为。

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据中央社今天引述消息报道，反垄断延烧滴滴出行，中国出租车联盟吁调查。该报道综合新浪网、香港01消息指，中国出租汽车产业联盟17日去信国家市场监管总局及交通运输部，称滴滴出行2016年和优步（Uber）中国合并至今4年多，涉嫌触及“反垄断法”中所规定的垄断行为。

据中国出租汽车产业联盟称，滴滴出行和优步中国合并后，滴滴出行的月均活跃用户大幅提升，网约车领域呈现“一家独大”的格局。2020年5月，滴滴平台的月活跃人数为5439万人，是第二名首汽约车的22倍多，仍占据绝对的市场支配地位。中国出租汽车产业联盟指控，滴滴涉嫌存在经营者滥用市场支配地位，实施行业垄断的行为，通过从事非法营运进行不公平竞争、抢占市场份额。

中国出租汽车产业联盟还指控，滴滴出行违反网约车管理相关法规，在多个城市继续向不符合资格的车辆和人员派发订单，还在2020年3月推出花小猪平台，采用补贴和低价方式，在三四线城市中抢占巡游车和正规网约车市场，严重违背公平竞争原则，扰乱行业秩序，企图形成新的垄断。

据21世纪经济报导说，滴滴出行与优步中国2016年8月1日合并后，在中国占有的市场份额就超过90%。此后，行业内关于这起巨头之间的并购对行业竞争形态的影响掀起诸多争论，其中就涉及是否存在垄断行为。该报说，中国国家监管部门一直在针对滴滴和优步中国合并案进行反垄断审查。从2016年9月开始，几乎是滴滴和优步中国合并的同时，中国国家商务部就表态已展开反垄断调查。此后，中国商务部又多次表示，正在根据相关法律法规对此案进行反垄断调查。

据中央社说，2018年3月，随着国家市场监督管理总局成立，反垄断执法工作职能从商务部转移至市场监管总局。中国出租汽车产业联盟在上述文件中特别对此表示“自那以来，公众尚未看到关于此案的调查进展以及最终结果。”