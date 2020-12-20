北京香堂寒冬继续拆 酿官民对峙？

严寒之中，北京市与昌平区当局不顾舆论强烈谴责与质疑和业主们的反对、抗争，在曾被官方宣传为模范的香堂文化新村继续进行强拆行动，在寒冬采取断水断电停供管道燃气等非法逼迁手段，并派出大批保安人员封锁道路，进行维稳。香堂村正在发生的官民对峙危机，促使外界更加关注这一被有关业主称为“人道主义灾难”的事件。

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据自由亚洲报道称，寒冬驱赶“低端人口”和小产权房业主，北京香堂断水断电强拆继续。据国际媒体12月19日报道消息，网上流传的视频显示，被断水电气的香堂村9区、10区和老4区的业主们仍在恶劣艰苦的条件下坚持抗争维权。身穿深色制服的保安手持防暴盾牌排成人墙在周边设防，围墙上悬挂红色横幅标语上写有“坚决制止黑恶势力”之类的口号。

据该报道，流亡美国的中共中央党校退休教授蔡霞日前发推表示，“据说有‘高人’给习帝看风水做京城规划，说香堂村房屋压了龙脉气口，于是强拆房。”蔡霞质问道：“中共不是号称唯物主义无神论吗？”也有分析认为，北京市委书记为了争取中共20大上晋升中央常委，不惜先后在寒冬季节驱赶“低端人口”和小产权房业主，以表现其护主心切。

近年来，中国各地频频发生小产权房屋被定为“违建”遭强拆的业主维权抗争事件。过去一年来，北京市就以“保护生态环境”为由相继对昌平区、怀柔区等多个“违章”建在乡间的别墅区展开强制拆迁，不给补偿，有些情况下，官方会协助同意配合迁离的业主搬家或临时安置。

据自由亚洲报道称，过去一年，在北京和其他地区开展的强拆违建运动中，昌平区小汤山镇的居民小区九华农业科普示范园、昌平区瓦窑等多个小产权房社区、怀柔区桥梓镇雅园和水长城老北京四合院、青岛涵碧楼、河北野三坡等处业主的家园均遭夷平，有些地方仍在清理，遭强拆人口多达数万。