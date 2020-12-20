尼泊尔总理奥利突袭要解散国会 有评论指中国也可能措手不及

尼泊尔总理奥利（Khadga Prasad Sharma Oli）稍早获得该国总统班达里（Bidya Devi Bhandari）同意，准备解散国会，在明年4月30日和5月10日分两个阶段举行改选。据媒体分析，这个突击行动不仅让其所属的尼泊尔共产党党内反对势力大为震惊，也顺带将了一直在背后操纵尼泊尔政局的中国一军。印度媒体指中国驻尼泊尔大使侯艳琪继续悄悄干预尼泊尔内政。

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据联合新闻网今天报道称，突击！尼泊尔总理解散国会，对付党内反对派并将中国一军。消息说，尼泊尔总理奥利今天突然解散国会，打得党内反对派措手不及也可能让中国的盘算因此落空。

报道引述《印度斯坦时报》（The Hindustan Times）消息说，奥利解散国会之举让党内反对派惊慌失措。知情人士指出，奥利总理此举，将让他得以腾出手来领导政府并裂解尼泊尔共产党与普拉查达所领导的毛派。

消息说，中国驻尼泊尔大使侯艳琪唯恐尼泊尔共产党分裂对中国造成不利因素，在今年4月下旬和5月初与尼泊尔共产主义领导人密集会面，希望他们保持团结。尼泊尔观察家说，中国起初支持奥利，但今年稍早改变策略，打算牺牲奥利。据该报指出，奥利总理告诉侯艳琪，他不需要外国介入，自己就有能力搞定党内纠纷。然而侯艳琪却继续悄悄干预尼泊尔内政。一位追踪尼泊尔政治事态发展的人士指出，侯艳琪不但暗助前总理普拉查达削弱奥利的势力，还参与密谋拉下奥利，让副总理塔姆（Bamdev Gautam）取而代之。印报指出，奥利总理解散国会，将让中国的盘算受到挫折。

据联合新闻网引述报道说，奥利的助手巴塔莱（Oli aide Rajan Bhattarai）指出，总理此举，是因为党内反对派的强烈抵制，还要他交出党的领导权。所以他决定正面对决，诉诸最新民意。