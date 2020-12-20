李卓人王丹同遭Zoom干扰称中共“已渗透美国”
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美国联办调查局FBI已起诉总部在中国的网络会议影视软件Zoom一名雇员金新江，指他涉嫌干扰包括支联会及美国非政府组织“人道中国”举办的视像会议，支联会主席李卓人指，今次Zoom的事件反映中共禁制言论的魔爪“已渗透入美国科技公司”，但事件只属冰山一角；人道中国创办人周锋锁昨日也指，今次美国起诉Zoom前员工只是第一步，期望日后美国国会能修改法例，阻止在中国有业务的企业听从中共指挥。
八九民运领导人之一的王丹亦告诉华盛顿邮报，他今年使用Zoom进行有关天安门民运会议通话时，亦遭到Zoom的干扰，他说：“对已经在美国居住的流亡人士进行言论自由的干扰，是对美国主权的严重侵害，美国人民应该对中共威胁美国民主提高警觉。“
美方的起诉书指出，金新江与中方在5月21日的对话中，特别提到一个翌日在美国伺服器举行的视像会议，金要求美国员工采取行动。这个被中方重视的活动，实为支联会的视像会议，而李卓人的账号也在会议前半小时被停用。李卓人指，事件反映中共禁制言论的魔爪“已渗透入美国科技公司”，他形容，外界无法准确得知有多少美国企业受中共影响，但外界可清楚看到中共一直有组织在各地进行渗透工作。
人道中国的六四31周年纪念活动在5月31日举行及被中断，创办人周锋锁账号事后也一度被停用。周锋锁昨对本报表示，对目前的结果并未满意，因为FBI和司法部的起诉只是第一步，他希望日后美国国会能提出修订法例，阻止在中国有业务的企业被中共控制，因为这实际是对美国的打压。
周锋锁又指，事件不能只当作是其中一个Zoom在中国的前员工的责任，Zoom亦有其责任，而Zoom至今仍未向他道歉。
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