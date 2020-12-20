李卓人王丹同遭Zoom干扰称中共“已渗透美国”

视讯会议软件Zoom开发公司图标。该软件因世界各地因应新冠疫情采取的限行禁足措施而获得广泛应用。但其安全性也日益引发怀疑。

美国联办调查局FBI已起诉总部在中国的网络会议影视软件Zoom一名雇员金新江，指他涉嫌干扰包括支联会及美国非政府组织“人道中国”举办的视像会议，支联会主席李卓人指，今次Zoom的事件反映中共禁制言论的魔爪“已渗透入美国科技公司”，但事件只属冰山一角；人道中国创办人周锋锁昨日也指，今次美国起诉Zoom前员工只是第一步，期望日后美国国会能修改法例，阻止在中国有业务的企业听从中共指挥。

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八九民运领导人之一的王丹亦告诉华盛顿邮报，他今年使用Zoom进行有关天安门民运会议通话时，亦遭到Zoom的干扰，他说：“对已经在美国居住的流亡人士进行言论自由的干扰，是对美国主权的严重侵害，美国人民应该对中共威胁美国民主提高警觉。“

美方的起诉书指出，金新江与中方在5月21日的对话中，特别提到一个翌日在美国伺服器举行的视像会议，金要求美国员工采取行动。这个被中方重视的活动，实为支联会的视像会议，而李卓人的账号也在会议前半小时被停用。李卓人指，事件反映中共禁制言论的魔爪“已渗透入美国科技公司”，他形容，外界无法准确得知有多少美国企业受中共影响，但外界可清楚看到中共一直有组织在各地进行渗透工作。

人道中国的六四31周年纪念活动在5月31日举行及被中断，创办人周锋锁账号事后也一度被停用。周锋锁昨对本报表示，对目前的结果并未满意，因为FBI和司法部的起诉只是第一步，他希望日后美国国会能提出修订法例，阻止在中国有业务的企业被中共控制，因为这实际是对美国的打压。

周锋锁又指，事件不能只当作是其中一个Zoom在中国的前员工的责任，Zoom亦有其责任，而Zoom至今仍未向他道歉。