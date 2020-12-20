欧中投资协定可望一举成功

欧洲联盟与英国脱欧贸易协议陷入僵局，但与中国谈了7年的投资协定出现可望一举成功的讯号，欧媒近日报导欧盟官员12月21 日将与中国通话，盼今年底前双方能达成协定。

广告 继续浏览后续

欧中2013年开始洽谈投资协定，但经过约7年，共举行约30次经贸谈判未有实质进展；布鲁塞尔对北京过去承诺互惠开放市场等经贸支票落空早已不满。今年欧盟领导人数次在公开场合，说出重话要求中国必须促进经贸平衡并实现互惠，达成在今年底前完成欧中投资协定谈判目标。

根据新闻网站POLITICO EU 19日报导，欧盟外交消息指出，布鲁塞尔和北京的谈判人员在相互进入市场方面取得突破，欧盟贸易执委东布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）将在周一尝试与中国国务院副总理刘鹤达成协议。

报导指出，欧盟贸易官员12月18日曾向各国驻欧盟大使简报欧中投资协定会谈进展，提到与中方令人惊讶的进展，但是在布鲁塞尔关切的禁止强迫劳动承诺方面，中国不同意。

文章指出，对于抱怨在中国经商存在不公平竞争环境的欧盟企业而言，这是一项很重要进展，因为中国将承诺放宽对欧盟企业在中国营运关于合资企业的要求，这将使欧洲汽车和电信公司受益。

眼前新冠疫情重创欧洲经济、再加上英国脱欧等挑战，欧盟渴望看到与中国的贸易谈判取得进展。

不过，欧盟与中国顺利达成协议后，将来在欧洲议会上也会面临许多不同声音，因为欧洲议会多次谴责中国侵害新疆及香港人权及民主自由，并批评使用强迫劳动生产产品，呼吁欧洲企业应审视其产品供应链，停止存在强迫劳动的产品业务往来。

相较于欧中投资协定出现可望成功的讯号，英国脱欧贸易谈判20日仍陷僵局；由于渔权问题卡关，英国和欧盟协商人员各自坚持己见，要求对方做出更多的让步。