港媒聚焦阿里京东美团阅文接连出事

由蚂蚁集团上市触礁开始，再到《反垄断法》罚款，然后去到近日的官媒抨击及互联网存款产品下架，种种迹象均显示中国监管互联网行业的压力愈来愈大。事实上，互联网监管并非中资公司独有现象，欧美亦同样有类近行业监管，例如欧盟周二公布的《数码服务法案》及《数码市场法案》草案，更加剧科技巨头拆骨风险。投资界认同，大监管时代正迫近，科网龙头难再现“野蛮生长”经营模式。

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据香港经济日报今天报道说，阿里京东美团阅文接连出事，或掀起大监管时代序幕？消息指互联网监管连番来袭，阿里巴巴和阅文周一已因违反《反垄断法》而被罚款。

该报道引述环一证券研究部董事李声扬分析，环球科网龙头公司规模愈来愈大，变相威胁中小企生存空间，同时政府亦愈难规管，故各国今年起趁机提早出手监管，形容这将成往后重大主题，“肯定不会走回头路”。针对中资互联网公司，李声扬指出，除了蚂蚁集团上市触礁外，美团等公司亦受政策消息影响，认为内地出手监管并非针对个别公司或个别人士。他强调，监管政策不会令互联网公司经营上陷入“生死存亡”的困境，但过往“野蛮生长”的时代已过，龙头科网股风险溢价将见增加，明年更有机会跑输。

投资者如若希望买入科网股，李声扬吁关注网易等第二梯队公司，皆因相关股份受规管的机会较低。

对于往后风眼，利达资产管理基金经理黄耀宗指业务范畴与民生愈贴近的人工智能领域，监管风险愈大，并引用Tesla行政总裁马斯克（Elon Musk）的说法，指不受监管的人工智能，将“可能比核武器更危险（Potentially more dangerous than nukes）”。

该报道说，对于焦点互联网股ATM（阿里巴巴 、腾讯 、美团 ），据黄耀宗指相关股份暂未看到很大的向上“催化剂”，现阶段“不值得特别增持”，但亦不应该完全没有相关股份持仓。