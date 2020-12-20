港媒：忧中国掺间谍 美庇港人法案触礁本届国会通过无望

美国国会两党议员正为香港人提出两项难民及移民保护法案，其中月初获众议院一致通过的《香港人民自由与选择法案》，上周五（18日）在参议院审议时，因曾在去年底访港亲身支持反修例运动的共和党参议员克鲁兹（Ted Cruz）提出异议，法案无法赶及在今届国会会期结束前完成立法。克鲁兹质疑法案只是美国民主党以香港危机作幌子推动放宽移民限制的政策，也有可能成为北京派间谍渗透美国的漏洞。

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据明报今天报道称，议员称忧华谍，美庇港人法案触礁，撑港反修例克鲁兹提异议，本届国会通过无望。消息说，美国参议院上周五审议《香港人民自由与选择法案》，因共和党参议员克鲁兹提出异议，无法以快速方式直接通过，令法案无望在今届国会会期内完成立法程序。

该报道说，全国港澳研究会副会长刘兆佳及香港国际问题研究所秘书长陈伟信均认为，法案暂时触礁，相信是因为触动美国极具争议的移民问题。游说团体“香港民主委员会”（HKDC）总监朱牧民对此表示失望，强调会在新一届国会继续推动立法。

特区政府回复查询称，香港是法治社会，市民各项权利和自由获《基本法》和其他法例充分保障，没有所谓受“迫害”的“难民”，坚决反对外国以任何方式干预香港事务。

据该报道，由美国民主党众议员马利诺夫斯基带头提出的《香港人民自由与选择法案》（Hong Kong People\'s Freedom and Choice Act，下简称《法案》）本月7日获众议院一致同意快速通过，但要完成立法，须赶及下周圣诞假期休会前再获参议院通过，并在国会会期结束前交由总统签署生效。议案前日交上参议院时，克鲁兹提出异议，导致无法快速表决通过。

《法案》内容包括为已持签证到美国、但返港后可能面临政治迫害的港人提供“临时保护身分”；加速处理申请难民庇护程序，并将这类申请排除在美国每年整体难民接收限额之外。法案另将香港移民人数限制与中国内地分开处理。

克鲁兹前日在参议院质疑法案并非为了香港，而是民主党人利用香港危机来推进修改移民法例的长远目标。他指现有法例已保障港人可申请成为难民，特朗普政府7月已明确增加分配予港人的难民名额；他质疑法案放宽相关标准，会成为中共可资利用的漏洞派间谍到美国。民主党的布鲁门撒尔批评克鲁兹说法荒谬，强调法案在众院获跨党派一致支持，重申会就法案受益者提供完整和详细的背景安全调查。克鲁兹以往多次发表支持香港的言论，去年10月、即反修例示威期间，他曾访港，并指行政长官林郑月娥临时取消跟他会面。

香港国际问题研究所秘书长陈伟信认为，克鲁兹只是展示其反移民的基本立场，以及争取筹码推动自己涉及反对荷李活屈从中方审查和涉及新疆的法案。他提醒，涉及移民的法案跟涉及制裁的法案通过难度无法相提并论。

全国港澳研究会副会长刘兆佳称，今次法案“滑铁卢”不反映美国国会突然改变对香港的态度，而是触及该国的反移民情绪而“过唔到骨”，不排除日后仍有“遏制中国、敌视香港”的法案提出。他估计美国仍会对参与暴力抗争的港人提供协助，但都是有限度。对于美国会否大量收留香港抗争分子，他说相关人士不应寄予厚望，“因为美国不会对有色人种的抗争分子打开方便之门，都惊中共借机渗透到不同领域”。

有份在国会推动法案的HKDC总监朱牧民发表声明称感失望，强调“与中共斗争以及支持香港，需要一切我们可以动用的工具”。他在Twitter强调，HKDC会在下届国会继续为庇护港人的立法奋斗。

据明报报道说，经常就香港问题发声的共和党参议员鲁比奥较早前接受美国之音访问时称，《法案》要在今届国会会期获通过难度甚高，但暗示仍愿推动类似法案，希望“在新国会的一个月内就能展开行动”。他与民主党参议员梅南德兹6月提出与《法案》同为旨在向港人提供额外庇护的《香港避风港法案》。