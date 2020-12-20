澳门今庆特区成立21周年 特首上京述职也延后

香港特首林郑月娥今年未如以往于12月赴北京述职，有传言指港府传抗疫不力致北京延后安排。然而，澳门疫情受控已久，特首贺一诚今天也指，仍等待北京安排述职。澳门今天庆祝特区成立21周年。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，无独有偶，澳门特首指仍待北京安排述职。今天是澳门特区成立21周年，贺一诚在庆祝酒会后受访时，作上述表示。贺一诚对采访媒体表示，今年因疫情关系未如往年赴北京述职，仍等待北京中央的安排。

港澳特首近年都在12月中旬前往北京述职，不过今年林郑月娥迟迟未动身。多家港媒曾报导，指北京因香港疫情严重而延后安排述职；更有舆论指北京不满林郑月娥的抗疫工作表现。但也有舆论认为述职时程延后，应和中国国家领导人行程，以及北京举行中央经济工作会议有关。

该报道引述有分析指，与香港一海之隔、疫情控制良好的澳门特首若也延后赴京，那香港因疫情遭延后述职的说法便不攻自破。

贺一诚今天在庆祝酒会上表示，2021年是中国“十四五”规划，和澳门实施第二个5年规划的起步之年，将进一步守正创新，增强澳门畅通国内大循环和联通国际双循环的功能。他也指，要落实维护国家主权、安全、发展利益的宪制责任，巩固爱国爱澳社会政治基础，防范遏止外部势力的渗透和干预。

中央社说，澳门政府今天也公布授勋名单，今年中国抗疫中，被视为精神领袖的中国工程院院士钟南山，和澳门前特首崔世安，都获颁最高荣誉的大莲花荣誉勋章。