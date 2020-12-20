美国对华科技战再度升级

美国将把中芯国际等数十家中国公司列入实体清单，对华科技战再度升级。这一举措此前尚未被报导，这被视为特朗普巩固其对华强硬政治遗产的最新动作。几周之后，民主党总统当选人拜登就将在1月20日就职。据华尔街日报说，中芯国际一旦被列入实体清单，将被迫向美国商务部申请特殊许可，才能从美国供应商获得关键商品，美国政府藉此限制中芯获得美国先进的芯片生产技术。

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据华尔街日报引述路透社消息报道，美国定于周五将包括芯片制造商中芯国际在内的数十家中国公司加入贸易黑名单。美国商务部宣布将中芯国际、无人机生产商大疆创新以及另外60多家中资公司列入黑名单，以保护美国国家安全。美国商务部长罗斯周五早上接受Fox Business采访时证实了此举。路透此前率先报导了此事。受该消息影响，中芯国际股价周五在香港下滑5.2%。

这一举措此前尚未被报导，这被视为特朗普巩固其对华强硬政治遗产的最新动作。几周之后，民主党总统当选人拜登就将在1月20日就职。总体而言，美国将在所谓的实体名单中增加约80家公司和关联企业，几乎都是中国公司。

消息人士称，预计美国商务部新增加的这些公司包括一些华盛顿所称与中国军方有联系的中国公司，包括一些在中国南海工作的公司。

据该报道，特朗普政府常利用实体清单来打击中国重要行业，目前实体清单已涵盖超过275家中国企业及关联公司，包括华为及其150家关联机构、中兴通讯、海康威视。美国国防部日前将中芯国际加入了据称与中国军方有关联公司的制裁黑名单中，这实际上禁止了美国投资人从明年稍晚购买该公司的股票。

报道说，中芯国际一再表示与中国军方没有关联。中芯国际是中国最大的芯片生产商，但相比于业内领军企业台积电，仍处于第二梯队。

中芯国际一旦被列入实体清单，将被迫向美国商务部申请特殊许可，才能从美国供应商获得关键商品，美国政府藉此限制中芯获得美国先进的芯片生产技术。

华尔街日报认为，此举显著加大了对中芯国际的压力。作为一家国家龙头企业，中芯国际获得了数以十亿美元计的政府扶持资金，是中国推动关键技术自给自足政策的核心企业。特朗普政府的任期只剩数周时间，在此之前美国政府已对中国科技企业采取了一系列行动。据美国商务部部长罗斯(Wilbur Ross)在提供给《华尔街日报》(The Wall Street Journal)的一份声明中称：“实体清单限制是一项必要措施，旨在确保中国无法通过该国的领军企业中芯国际来利用美国的技术、进而令本土的先进技术能够为其破坏稳定的军事活动提供支持。”