《财经》：美国施压中芯国际梦断7纳米？

继本月初将中芯国际认定为“涉军企业”后，12月18日，美国商务部再次加大制裁，将其列入实体名单（“Entity List”）。被纳入“实体名单”，意味着未经美国商务部的许可，美国公司无法向中芯国际提供技术与产品。据《财经》杂志指，中芯国际是中国大陆最大的芯片代工企业，也是中国大陆目前唯一正在研发7纳米先进制造工艺的代工厂，美国制裁对其现有业务和未来研发造成什么影响最令人关注。

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美国施压，中芯国际梦断7纳米？这是名为华尔街文摘报刊登《财经》杂志文章的题目。据该文说，美国商务部在禁令中还特别指出，10纳米及以下半导体芯片生产所需的特定技术与设备将被直接拒绝出口，以防止此类关键的技术用于中国的军民融合。

中芯国际是中国大陆最大的芯片代工企业，也是中国大陆目前唯一正在研发7纳米先进制造工艺的代工厂，美国制裁对其现有业务和未来研发造成什么影响最令人关注。

多位在芯片代工行业有丰富经验的行业人士告诉《财经》记者，此举对中芯国际最大的影响是先进制程的推进，对于成熟工艺业务的影响不大。另外，由于中芯国际14纳米以下先进制程产品的占比很小，营收主要来自成熟制程，因此对营收影响有限。根据中芯国际2020年三季度财报，该公司主要营收来自0.15/0.18微米、55/65纳米以及40/45纳米制程，14／28纳米制程仅占14.6%。

一位在芯片代工厂有多年经验的工程师告诉《财经》记者，成熟工艺，尤其是55纳米以上对设备厂商的依赖不大。代工厂自己也有工程师队伍和knowhow（行业知识），可以自己来做设备的维护。耗材方面，供应商大都来自日本和台湾地区，并且成熟的代工厂都会有第三方供应商以降低供应链断供风险。

经《财经》记者综合调查，部分中芯国际现有客户也不太焦虑。一位芯片设计公司副总裁也表示，该公司有部分芯片一直由中芯国际代工，但他不担心中芯国际业务会就此停摆，理由主要是两方面：

一是由于美国商务部明确限制的是10纳米以下的技术和设备，也就意味着10纳米以上半导体制造所需设备和技术，美国公司还有机会通过申请许可证的模式继续向中芯国际供货。其二，美国芯片公司高通也有相当一部分芯片由中芯国际代工。据他估计，高通电源管理芯片60%都由中芯国际代工，如果中芯国际就此停摆，高通最新的5纳米手机芯片出货短期也将受到影响，“相信高通也会积极促进许可证的发放。”他说。

但另一方面，中芯国际受限确实会加剧目前芯片产能吃紧的状况。上述芯片公司副总裁表示，A股上市公司里，兆易创新受影响较大。但同时，将会利好华虹国际半导体，以及国产设备与材料厂商。截至本文发稿，高通、兆易创新没有回应《财经》记者置评请求。

据该报道，美国商务部这一制裁最直接影响的是中芯国际的先进制程研发。目前，中芯国际的制程推进到N+1（介于10纳米和7纳米之间），并已实现小批量产，预计2022年实现N+2量产，但由于EUV光刻机（极紫外光刻机）迟迟无法到位以及没有共同推进的大设计厂商，难以推进。